Основний воротар "Шахтаря" пропустить матч плей-офф ЛЧ з "Монако" через травму

Швидше за все, в основний склад донеччан повернеться ветеран Андрій Пятов.

У матчі-відповіді плей-офф за вихід в групову стадію Ліги чемпіонів "Шахтар" не зможе розраховувати на свого основного воротаря, повідомив в ефірі передачі "Великий Футбол" ведучий Олександр Денисов.

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Молодий воротар донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін отримав травму напередодні матчу з одеським "Чорноморцем" і не зможе зіграти в матчі-відповіді Ліги чемпіонів. Ступінь травми футболіста не повідомляється. Швидше за все, основним воротарем на цей матч стане досвідчений воротар Андрій Пятов.

За даними видання FanDay, відновлення Трубіна затягнеться до трьох місяців. Джерело повідомляє, що український воротар отримав розрив меніска і був успішно прооперований. Однак офіційно ця інформація ще не підтверджена.

Футболіст міг бути прооперований в Італії, проте в останній момент українець вирішив провести операцію в Києві.

У першому матчі у Франції "Шахтар" мінімально переміг "Монако" з рахунком 1: 0, тому буде підходити до повторної зустрічі в якості фаворита протистояння.

Що травма Трубіна значить для збірної України?

Відзначимо, що травма Трубіна позначиться і на збірної України, яка готується до матчів відбору на чемпіонат світу в Катарі. Трубін ні основним воротарем збірної України, проте після травми воротаря Георгія Бущана напевно розглядався, як перший номер збірної.

На даний момент в розташуванні збірної України є один здоровий воротар — резервіст мадридського "Реала" Андрій Лунін. Очевидно, що ще пара воротарів буде довизвана в збірну України, проте питання, хто буде основним воротарем на найближчі матчі збірної, буде відкритим.