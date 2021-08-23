Возвращение легенды: Петраков довызвал в сборную Украины двух вратарей

В сборную Украины вернулся вратарь, завершивший карьеру после чемпионата Европы-2020.

Тренерский штаб во главе с Александром Петраковым принял решение укрепить вратарскую позицию к матчам квалификации к чемпионату мира в Катаре, сообщает УАФ.

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В связи с травмами основных вратарей "Динамо" Георгия Бущана и вратаря "Шахтера" Анатолия Трубина их исключили из состава на ближайшие матчи сборной. На их место были довызваны вратарь "Шахтера" Андрей Пятов, который ранее объявлял о завершении карьеры в национальной сборной после чемпионата Европы, но готов помочь сборной в трудный момент, и вратаря "Ворсклы" Дмитрия Ризныка.

Также в расположении сборной будет вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин, который сейчас, к сожалению, не имеет большой игровой практики в мадридском клубе, поскольку не является основным вратарем в команде и лишь тренеруется вместе с основной командой Карло Анчелотти.

Кто будет основным вратарем на ближайшие матчи против сборной Франции и Казахстана – пока неизвестно.

В нынешнем сезоне постоянную игровую практику имеет лишь 22-летний вратарь "Ворсклы" Дмитрий Ризнык. Он сыграл уже 5 матчей в новом сезоне и имел опыт выступления в Еврокубках – украинский вратарь отстоял матчи против финского КУПСа в Лиге Конференций и является основным вратарем полтавской команды. Андрей Пятов утратил место в основе "Шахтера", уступив дорогу молодому Анатолию Трубину. Ризнык уже тренировался вместе со сборной Украины ранее, однако еще не дебютировал за национальную сборную.

Андрей Пятов имеет на своем счету 97 матчей за сборную Украины и 12 из них провел в статусе капитана сборной Украины.

Сборы национальной сборной Украины начнутся в Киеве 29 августа.