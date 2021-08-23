Повернення легенди: Петраков викликав в збірну України двох воротарів

До збірної України повернувся воротар, який завершив кар'єру після чемпіонату Європи-2020.

Тренерський штаб на чолі з Олександра Петракова прийняв рішення зміцнити воротарську позицію до матчів кваліфікації до чемпіонату світу в Катарі, повідомляє УАФ.

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У зв'язку з травмами основних воротарів "Динамо" Георгія Бущана і воротаря "Шахтаря" Анатолія Трубіна їх виключили зі складу на найближчі матчі збірної. На їх місце були покликані воротар "Шахтаря" Андрій П'ятов, який раніше оголошував про завершення кар'єри в національній збірній після чемпіонату Європи, але готовий допомогти збірній у важкий момент, і воротаря "Ворскли" Дмитра Різника.

Також в розташуванні збірної буде воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін, який зараз, на жаль, не має великої ігрової практики в мадридському клубі, оскільки не є основним воротарем в команді і лише тренеруется разом з основною командою Карло Анчелотті.

Хто буде основним воротарем на найближчі матчі проти збірної Франції і Казахстану — поки невідомо.

У нинішньому сезоні постійну ігрову практику має лише 22-річний воротар "Ворскли" Дмитро Різник. Він зіграв вже 5 матчів у новому сезоні і мав досвід виступу в єврокубках — український воротар відстояв матчі проти фінського Купс в Лізі Конференцій і є основним воротарем полтавської команди. Андрій Пятов втратив місце в основі "Шахтаря", поступившись дорогою молодому Анатолію Трубіну. Різник вже тренувався разом зі збірною України раніше, проте ще не дебютував за національну збірну.

Андрій Пятов має на своєму рахунку 97 матчів за збірну України і 12 з них провів у статусі капітана збірної України.

Збори національної збірної України розпочнуться в Києві 29 серпня.