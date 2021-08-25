Сборная Украины по футболу потеряла третьего вратаря за 10 дней

У тренерского штаба Александра Петракова возникла серьезная кадровая проблема перед матчами отбора на ЧМ-2022

Голкипер сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин сдал положительный тест на коронавирус. Об этом информирует пресс-служба испанского гранда.

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В коротком сообщении сказано, что вратарь заразился коронавирусом. Детали, а также круг контактировавших с украинцем не разглашаются.

22-летний голкипер по-прежнему не может пробиться в основной состав: тренерский штаб "галактикос" продолжает доверять бельгийскому вратарю Тибо Куртуа. Недавно в клубе объявили о подписании нового контракта с основным стражем ворот — теперь Куртуа и "Реал" связаны отношениями до 2026 года.

Из-за положительного теста на коронавирус, Андрей Лунин пропустит, как минимум, две недели. Это исключает участие вратаря в ближайших матчах сборной Украины по футболу. Кроме того, у Александра Петракова после травм Георгия Бущана и Анатолия Трубина теперь достаточно ограниченный выбор игроков на позицию голкипера. В связи с этим, принято решение вызвать представителей "Шахтера" Андрея Пятова и "Ворсклы" Дмитрия Ризныка. Отметим, что Пятов после Евро-2020 объявил о завершении карьеры в национальной сборной.

Положительный результат теста Лунина на коронавирус вынудил тренерский штаб национальной сборной довызвать на ближайший сбор голкипера "Динамо" Дениса Бойко.

Впереди у сборной Украины два матча отборочного цикла на чемпионат мира 2022 года: 1 сентября подопечные Александра Петракова сыграют против сборной Казахстана, а 4 сентября в Киеве встретятся с Францией. Также предусмотрен товарищеский матч против Чехии, запланированный на 8 сентября.

По состоянию на сегодня, сборная Украины с тремя очками в активе занимает второе место в группе, после трех сыгранных матчей. Все они завершились вничью с одинаковым счетом 1:1 . Так украинцы поделили очки в играх против Франции, Финляндии и Казахстана.