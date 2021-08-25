Збірна України з футболу втратила третього воротаря за 10 днів

У тренерського штабу Олександра Петракова виникла серйозна кадрова проблема перед матчами відбору на ЧС-2022.

Голкіпер збірної України та мадридського "Реала" Андрій Лунін здав позитивний тест на коронавірус. Про це інформує пресслужба іспанського гранда.

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У короткому повідомленні сказано, що воротар заразився коронавірусом. Деталі, а також коло людей, які контактували з українцем, не розголошуються.

22-річний голкіпер як і раніше не може пробитися в основний склад: тренерський штаб "галактікос" продовжує довіряти бельгійському воротареві Тібо Куртуа. Нещодавно в клубі оголосили про підписання нового контракту з основним стражем воріт — тепер Куртуа і "Реал" пов'язані відносинами до 2026 року.

Через позитивний тест на коронавірус, Андрій Лунін пропустить, як мінімум, два тижні. Це виключає участь воротаря в найближчих матчах збірної України з футболу. Крім того, в Олександра Петракова після травм Георгія Бущана й Анатолія Трубіна тепер досить обмежений вибір гравців на позицію голкіпера. У зв'язку з цим, ухвалене рішення викликати представників "Шахтаря" Андрія П'ятова і "Ворскли" Дмитра Різника. Зазначимо, що П'ятов після Євро-2020 оголосив про завершення кар'єри в національній збірній.

Позитивний результат тесту Луніна на коронавірус змусив тренерський штаб національної збірної викликати на найближчий збір голкіпера "Динамо" Дениса Бойка.

Попереду у збірної України два матчі відбіркового циклу на чемпіонат світу 2022 року: 1 вересня підопічні Олександра Петракова зіграють проти збірної Казахстану, а 4 вересня в Києві зустрінуться з Францією. Також передбачений товариський матч проти Чехії, запланований на 8 вересня.

Станом на сьогодні, збірна України з трьома очками в активі посідає друге місце в групі, після трьох зіграних матчів. Усі вони завершилися внічию з однаковим рахунком 1:1. Так українці поділили очки в іграх проти Франції, Фінляндії та Казахстану.