Кошмар Агиляра: "Шахтер" победил "Монако" благодаря автоголу соперника на 114-й минуте

Донецкий клуб во втором экстра-тайме сумел вырвать победу у соперника по сумме двух матчей и вышел в групповой этап Лиги чемпионов!

В Харькове завершился ответный матч плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и французским "Монако".

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После первого матча подопечные Роберто Де Дзерби сохраняли хорошие шансы на выход в групповой этап Лиги чемпионов. Победа со счетом 1:0 позволяла футболистам донецкого клуба надеяться на то, что в ответной встрече можно просто не проиграть — этого условия достаточно для продолжения борьбы в самом престижном европейском турнире Европы.

Развенчивать мечты вице-чемпиона Украины монегаски взялись уже с самого начала игры. Гости завладели преимуществом и забили гол, который можно назвать "быстрым": на 18-й минуте команда Нико Ковача провела атаку, которая завершилась ударом Фолланда. Пятов с этой угрозой справился, а вот на добивание от Бен-Йеддера уже как следует не отреагировал.

"Монако" продолжал агрессивно вести себя у ворот соперника и снова довел дело до забитого мяча: Кайо Энрике выполнил прострел с левого фланга, защитники "Шахтера" упустили внезапно ускорившегося Виссама Бен-Йеддера и тот в касание вколотил мяч в ворота — 0:2 на табло ОСК "Металлист".

В перерыве Роберто Де Дзерби убрал одного из двух украинских футболистов — Николая Матвиенко. Вместо него на поле вышел Исмаили. "Горнякам" удалось успокоить оппонента и начать создавать опасные моменты. Один из таковых привел к возвращению интриги: вышедший на замену Марлос на 74-й минуте воспользовался единственным провалом в обороне соперника и аккуратно уложил мяч в нижний угол.

Нико Ковач заменил лидеров атаки: Бен-Йеддер и Головин отдали много сил на поле и сделали свое дело. После этого "Шахтер" почувствовал себя еще увереннее, но чуть не поплатился за излишнюю раскованность: с ударом Фолланда к счастью всех болельщиков донецкого клуба справился Пятов.

Финальный свисток Энтони Тейлора зафиксировал победу "Монако" со счетом 2:1, но по сумме двух матчей — это 2:2. Соперникам пришлось играть два дополнительных тайма по 15 минут. Отметим, что в этом случае "Шахтеру" помогло нововведение от УЕФА, которая отменила правило выездного гола. Оно давало преимущество команде, которая при равном счете по итогу двух матчей забила больше голов в гостях.

Когда в середине второго экстра-тайма все настраивались на серию пенальти, "Шахтер" провел блестящую контратаку, которую завершил Михаил Мудрик. Полузащитник хотел отдать передачу низом на Алана Патрика, но мяч срикошетил от ноги Агиляра и плавно влетел в ворота "Монако" — 2:2 в матче и 3:2 в пользу "Шахтера" по итогам двух встреч.

Этот результат позволил "Шахтеру" пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Таким образом, Украина на этой стадии самого престижного еврокубка будет представлена двумя клубами: киевское "Динамо" на правах чемпиона Украины получило прямую путевку.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг, 26 августа.

Лига чемпионов. Квалификация. Плей-офф раунд

"Шахтер" — "Монако" — 2:2

Голы: 0:1, Бен-Йеддер, 18; 0:2, Бен-Йеддер, 39; 1:2, Марлос, 74; 2:2, автогол, Агиляр, 114.

"Шахтер": Пятов — Додо, Марлон, Витао (Кривцов, 101), Матвиенко (Исмаили, 46) — Маркос Антонио (Степаненко, 86) — Тете (Марлос, 66), Майкон, Алан Патрик, Соломон (Мудрик, 82) — Траоре (Фернандо, 101).

"Монако": Нюбель — Сидибе (Агиляр, 98), Марипан, Б.Бадьяшиль, Кайо Энрике — Чуамени (Дисаси, 117), Фофана — Желсон Мартинш (Жеан Лукас, 70), Фолланд, Головин (Диоп, 76) — Бен-Йеддер (Изидор, 76).