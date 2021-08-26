Кошмар Агіляра: "Шахтар" переміг "Монако" завдяки автоголу суперника на 114-й хвилині

Донецький клуб у другому екстратаймі зумів вирвати перемогу у суперника за сумою двох матчів і вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів!

У Харкові завершився матч-відповідь плей-оф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між донецьким "Шахтарем" і французьким "Монако".

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Після першого матчу підопічні Роберто Де Дзербі зберігали хороші шанси на вихід в груповий етап Ліги чемпіонів. Перемога з рахунком 1:0 дозволяла футболістам донецького клубу сподіватися на те, що в матчі-відповіді можна просто не програти — цієї умови досить для продовження боротьби в найпрестижнішому європейському турнірі Європи.

Розвінчувати мрії віце-чемпіона України монегаски взялися вже з самого початку гри. Гості заволоділи перевагою і забили гол, який можна назвати "швидким": на 18-й хвилині команда Ніко Ковача провела атаку, яка завершилася ударом Фолланда. П'ятов з цією загрозою впорався, а от на добивання від Бен-Єддера вже як слід не відреагував.

"Монако" продовжував агресивно поводитися біля воріт суперника і знову довів справу до забитого м'яча: Кайо Енріке виконав простріл з лівого флангу, захисники "Шахтаря" упустили Віссама Бен-Єддера, який раптово прискорився і в дотик відправив м'яч у ворота — 0:2 на табло ОСК "Металіст".

У перерві Роберто Де Дзербі прибрав одного з двох українських футболістів — Миколу Матвієнка. Замість нього на поле вийшов Ісмаїлі. "Гірникам" вдалося заспокоїти опонента і почати створювати небезпечні моменти. Один з таких привів до повернення інтриги: Марлос, який вийшов на заміну, на 74-й хвилині скористався єдиним провалом в обороні суперника і акуратно поклав м'яч в нижній кут.

Ніко Ковач замінив лідерів атаки: Бен-Єддер і Головін віддали багато сил на полі і зробили свою справу. Після цього "Шахтар" відчув себе ще впевненіше, але мало не поплатився за зайву розкутість: з ударом Фолланда, на щастя всіх уболівальників донецького клубу, впорався П'ятов.

Фінальний свисток Ентоні Тейлора зафіксував перемогу "Монако" з рахунком 2:1, але за сумою двох матчів — це 2:2. Суперникам довелося грати два додаткові тайми по 15 хвилин. Відзначимо, що в цьому випадку "Шахтарю" допомогло нововведення від УЄФА, яка скасувала правило виїзного гола. Воно давало перевагу команді, яка при рівному рахунку за підсумком двох матчів забила більше голів в гостях.

Коли в середині другого екстратайму всі налаштовувалися на серію пенальті, "Шахтар" провів блискучу контратаку, яку завершив Михайло Мудрик. Півзахисник хотів віддати передачу низом на Алана Патріка, але м'яч зрикошетив від ноги Агіляра і плавно влетів у ворота "Монако" — 2:2 в матчі і 3:2 на користь "Шахтаря" за підсумками двох зустрічей.

Цей результат дозволив "Шахтарю" пробитися в груповий етап Ліги чемпіонів. Так, Україна на цій стадії найпрестижнішого єврокубка буде представлена двома клубами: київське "Динамо" на правах чемпіона України отримало пряму путівку.

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться в четвер, 26 серпня.

Ліга чемпіонів. Кваліфікація. Плей-офф раунд

"Шахтар" — "Монако" — 2: 2

Голи: 0:1, Бен-Єддер, 18; 0:2, Бен-Єддер, 39; 1:2, Марлос, 74; 2:2, автогол, Агіляр, 114.

"Шахтар": П'ятов — Додо, Марлон, Вітао (Кривцов, 101), Матвієнко (Ісмаїлі, 46) — Маркос Антоніо (Степаненко, 86) — Тете (Марлос, 66), Майкон, Алан Патрік, Соломон (Мудрик, 82) — Траоре (Фернандо, 101).

"Монако": Нюбель — Сідібе (Агиляр, 98), Маріпан, Б.Бадьяшіль, Кайо Енріке — Чуамені (Дісасі, 117), Фофана — Желсон Мартінш (Жеан Лукас, 70), Фолланд, Головін (Діоп, 76) — Бен-Єддер (Ізідор, 76).