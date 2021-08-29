Украинец – в лучшей лиге мира. Михайлюк нашел новый клуб в НБА

Украинец долгое время оставался без клуба, но сумел найти новую команду в самом престижном баскетбольном турнире мира.

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк продолжит выступления в НБА, сообщает журналист Yahoo! Sports Шамс Чаранья.

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Михайлюк станет игроком "Торонто". Баскетболист подписал соглашение сроком на два года, но по итогам первого года украинец сможет отказаться от сотрудничества, если будет не удовлетворен игровым временем на площадке.

Баскетбольный инсайдер добавил, что украинцем интересовался и ряд других клубов самой сильной баскетбольной лиги мира, но он принял решение перейти в "Торонто". По слухам, это были "Детройт" и "Кливленд".

Ожидалось также возможное возвращение Михайлюка в "Лейкерс", но оно не состоялось.

В последние годы 24-летний легкий форвард выступал за "Оклахому-Сити" и "Детройт", а начинал свой путь в НБА Михайлюк в "Лейкерс". Летом украинец был без клуба, поэтому рассматривал все поступавшие ему предложения, чтобы выбрать наиболее привлекательное.

Как дела у других украинцев в НБА?

В середине августа украинец Алексей Лэнь вернулся в "Сакраменто", в котором выступал в позапрошлом сезоне. Украинский бигмэн тоже подписал двухлетний контракт и будет зарабатывать в НБА 7,65 миллионов долларов по его условиям.

До этого Лэнь выступал в НБА за "Торонто", в которое перешел сейчас Михайлюк, а также за "Аталанту" и "Финикс".

В 2021 Лэнь впервые в карьере вышел со своим клубом в плей-офф НБА. Лень был важным игроком команды и успел сыграть 57 матчей в сезоне за "Вашингтон".

Еще один украинец Иссуф Санон поехал в летний тренировочный лагерь "Вашингтона", за который в прошлом сезоне играл Лэнь.