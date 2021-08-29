Українець — в найкращій лізі світу. Михайлюк знайшов новий клуб в НБА

Українець довгий час залишався без клубу, але зумів знайти нову команду в найпрестижнішому баскетбольному турнірі світу.

Український баскетболіст Святослав Михайлюк продовжить виступи в НБА, повідомляє журналіст Yahoo! Sports Шамс Чарану.

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Михайлюк стане гравцем "Торонто". Баскетболіст підписав угоду терміном на два роки, але за підсумками першого року українець зможе відмовитися від співпраці, якщо буде не задоволений ігровим часом на майданчику.

Баскетбольний інсайдер додав, що українцем цікавився і ряд інших клубів найсильнішої баскетбольної ліги світу, але він прийняв рішення перейти в "Торонто". З чуток, це були "Детройт" і "Клівленд".

Очікувалося також можливе повернення Михайлюка в "Лейкерс", але воно не відбулося.

В останні роки 24-річний легкий форвард виступав за "Оклахому-Сіті" і "Детройт", а починав свій шлях в НБА Михайлюк в "Лейкерс". Влітку українець був без клубу, тому розглядав всі поступали йому пропозиції, щоб вибрати найбільш привабливе.

Як справи у інших українців в НБА?

В середині серпня українець Олексій Лень повернувся в "Сакраменто", в якому виступав в позаминулому сезоні. Український бігмен теж підписав дворічний контракт і буде заробляти в НБА 7,65 мільйонів доларів за його умовами.

До цього Лень виступав в НБА за "Торонто", в яке перейшов зараз Михайлюк, а також за "Аталанту" та "Фінікс".

В 2021 Лень вперше в кар'єрі вийшов зі своїм клубом в плей-офф НБА. Лінь був важливим гравцем команди і встиг зіграти 57 матчів в сезоні за "Вашингтон".

Ще один українець Іссуфу Санон поїхав в літній тренувальний табір "Вашингтона", за який в минулому сезоні грав Лень.