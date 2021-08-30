Новый день – новые медали! Литовченко принесла Украине 11-е золото на Паралимпиаде

Украина выиграла еще одну золотую медаль на Паралимпиаде в настольном теннисе.

Cегодня, 30 августа, паралимпийская сборная Украины выиграла ряд новых медалей на Паралимпиаде в Токио.

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Украинка Марина Литовченко, представляющая нашу страну в настольном теннисе, разгромно обыграла теннисистку из ПКР Малик Алиеву со счетом 3:0 и выиграла золотую медаль.

Медаль Литовченко стала для Украины одиннадцатой на Паралимпиаде в Токио. Кроме того, Литовченко впервые удалось выиграть золото на Паралимпиаде, на прошлой, в Рио, украинка сумела выиграть лишь бронзу.

Другой украинец Виктор Дидух проиграл в финале Паралимпиады спортсмену из Китая Жоао Шуайи и завоевал серебро.

Всего сборная Украины на Паралимпиаде выиграла уже 47 медалей различного достоинства. В общем рейтинге по странам наша команда занимает пятое место в мире.

Украина на данный момент выиграла 11 золотых медалей, 24 серебра и 12 бронзовых наград.

Вчера сборная Украины сумела выиграть две золотые медали. Это удалось сделать двум нашим атлетам – Оксане Зубковской покорилось золото в прыжках в длину, а Роман Полянский сумел победить в соревновании по академической гребле.

Позавчера сборная Украины доминировала на Паралимпиаде в дисциплине плавания. Украинцам удалось выиграть три золота и все три – в плавании на разные дистанции разными стилями.

Кроме того, золотую медаль добавил в свой актив в копьеметании Владислав Белый, который с мировым рекордом метнул копье на Паралимпиаде.

Любопытный факт, что Паралимпийская сборная Украины уже выиграла больше медалей, чем Олимпийская сборная на прошедшей Олимпиаде в Токио.