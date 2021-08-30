Новий день — нові медалі! Литовченко принесла Україні 11-е золото на Паралімпіаді

Україна виграла ще одну золоту медаль на Паралімпіаді в настільному тенісі.

Сьогодні, 30 серпня, паралімпійська збірна України виграла низку нових медалей на Паралімпіаді в Токіо.

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Українка Марина Литовченко, яка представляє нашу країну в настільному тенісі, розгромно обіграла тенісистку з ПКР Маляк Алієву з рахунком 3:0 і виграла золоту медаль.

Медаль Литовченко стала для України одинадцятою на Паралімпіаді в Токіо. Крім того, Литовченко вперше вдалося виграти золото на Паралімпіаді, минулого разу, в Ріо, українка зуміла виграти лише бронзу.

Інший українець Віктор Дідух програв у фіналі Паралімпіади спортсмену з Китаю Жоао Шуай і завоював срібло.

Усього збірна України на Паралімпіаді виграла вже 47 медалей різного ґатунку. У загальному рейтингу країн наша команда посідає п'яте місце в світі.

Україна наразі виграла 11 золотих медалей, 24 срібла і 12 бронзових нагород.

Вчора збірна України зуміла виграти дві золоті медалі. Це вдалося зробити двом нашим атлетам — Оксані Зубковській підкорилося золото в стрибках у довжину, а Роман Полянський зумів перемогти в змаганні з академічного веслування.

Позавчора збірна України домінувала на Паралімпіаді в дисципліні плавання. Українцям вдалося виграти три золота й усі три — у плаванні на різні дистанції різними стилями.

Крім того, золоту медаль додав до свого активу в метанні спису Владислав Білий, який зі світовим рекордом метнув спис на Паралімпіаді.

Цікавий факт, що Паралімпійська збірна України вже виграла більше медалей, ніж Олімпійська збірна на минулій Олімпіаді в Токіо.