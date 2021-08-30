"Нет ничего лучше пиццы": Моуринью отпраздновал разгромную победу в чемпионате Италии в поезде (видео)
Легендарный португальский тренер отдохнул на обратном пути после важной победы.
Главный тренер "Ромы" португалец Жозе Моуринью отметил разгромную победу над "Салернитаной" в чемпионате Италии (4:0) прямо в поезде.
В сети появилось видео, на котором тренер с большим аппетитом ест пиццу с колой прямо в поезде на обратном пути из Салерно в Рим.
Его "Рома" добыла убедительную разгромную победу над дебютантом чемпионата Италии "Салернитаной", показав качественный футбол, поэтому Жозе Моуринью был очень доволен футболистами и позволил себе расслабиться на обратном пути.
"Рома" в борьбе провела первый тайм и не сумела забить – на перерыв команды ушли при счете 0:0. Зато после перерыва римляне устроили голевую феерию, забив четырежды за тайм. Дважды отличился Лоренцо Пеллегрини, по разу забили Жордан Верету и новичок команды бывший нападающий "Челси" Томми Абрахам.
В прошлом туре португальцу покорилось важное тренерское достижение – его победа над "Фиорентиной" стала для него 50-й в карьере в чемпионате Италии. До этого он тренировал миланский "Интер". Чтобы добыть 50 побед ему потребовалось всего 77 игр – такое достижение оказалось лучшим среди тренеров с 1994 года, когда за победы в чемпионате стали начислять три очка вместо двух.
Кроме этого, Моуринью быстрее других добыл 50 побед в чемпионате Испании и Англии.
Португалец несколько сенсационно возглавил "Рому" перед началом сезона. Последним местом его работы был английский "Тоттенхэм", откуда он уволился из-за того, что клуб подал заявку на участие в европейской Суперлиге, которой так и не удалось воплотиться в жизнь.