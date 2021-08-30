"Немає нічого кращого, ніж піца": Моурінью відсвяткував розгромну перемогу в чемпіонаті Італії в поїзді (відео)

Легендарний португальський тренер відпочив на зворотному шляху після важливої перемоги.

Головний тренер "Роми" португалець Жозе Моурінью відсвяткував розгромну перемогу над "Салернітаною" в чемпіонаті Італії (4:0) прямо в поїзді.

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У мережі з'явилося відео, на якому тренер із великим апетитом їсть піцу з колою прямо в поїзді дорогою назад із Салерно в Рим.

Його "Рома" здобула переконливу розгромну перемогу над дебютантом чемпіонату Італії "Салернітаною", показавши якісний футбол, тому Жозе Моурінью був дуже задоволений футболістами і дозволив собі розслабитися на зворотному шляху.

"Рома" в боротьбі провела перший тайм і не зуміла забити — на перерву команди пішли з рахунком 0:0. Зате після перерви римляни влаштували гольову феєрію, забивши чотири рази за тайм. Двічі відзначився Лоренцо Пеллегріні, по разу забили Жордан Верету і новачок команди колишній нападник "Челсі" Томмі Абрахам.

У минулому турі португальцю підкорилося важливе тренерське досягнення — його перемога над "Фіорентиною" стала для нього 50-ю в кар'єрі в чемпіонаті Італії. До цього він тренував міланський "Інтер". Щоб здобути 50 перемог йому треба було всього 77 ігор — таке досягнення виявилося кращим серед тренерів із 1994 року, коли за перемоги в чемпіонаті почали нараховувати три очки замість двох.

Крім цього, Моурінью швидше за інших здобув 50 перемог у чемпіонаті Іспанії та Англії.

Португалець кілька сенсаційно очолив "Рому" перед початком сезону. Останнім місцем його роботи був англійський "Тоттенгем", звідки він звільнився через те, що клуб подав заявку на участь в європейській Суперлізі, якій так і не вдалося втілитися в життя.