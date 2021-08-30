Есть 50-я медаль Украины на Паралимпиаде! Трусов с мировым рекордом выиграл золото в плавании

Сборная Украины продолжает доминировать в соревнованиях по плаванию на Паралимпиаде в Токио.

Украинский паралимпийский пловец Андрей Трусов выиграл золото на дистанции в сто метров на спине на Играх в Токио.

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Трусов проплыл дистанцию с результатом 1,08.04, что является абсолютным мировым рекордом. Любопытно, что предыдущий мировой рекорд тоже принадлежал украинцу – ранее Богдан Гриненко проплыл эту дистанцию за 1,08.92.

Кроме Трусова на дистанцию вышел еще и украинец Евгений Богодайко. У него не получилось побороться за медаль – пловец финишировал пятым, хотя ранее на дистанции в сто метров брассом он выиграл золото.

Отметим, что Трусов уже выигрывал медали на нынешней Паралимпиаде, правда в других заплывах. Ему удалось выиграть два серебра: сначала Трусов финишировал вторым в заплыве на 400 метров свободным стилем и на двухстах метрах комплексным стилем.

Также серебро сегодня удалось выиграть 17-летнему украинцу Михаилу Сербину в комплексном заплыве на двесте метров. На этой Паралимпиаде Сербин уже выигрывал золото в ста метрах на спине.

В это время украинский легкоатлет Игорь Цветов завоевал серебряную медаль в забеге на 100 метров – эта медаль стала юбилейной 50-й для Украины на Паралимпийских играх.

Наши спортсмены уже выиграли больше медалей, чем Олимпийская команда страны и продолжают увеличивать количество медалей в медальном зачете.

Украина, по-прежнему, пятая в общем командном зачете, лидирует Китай, который практически недосягаем для других команд по количеству медалей. Украина на 9 медалей отстает в общем зачете от Паралимпийского комитета России, который занимает четвертое место и на две медали опережает США, правда американцы выиграли больше золотых комплектов медалей, поэтому занимают место в рейтинге выше.

Паралимпиада продолжится до 5 сентября.