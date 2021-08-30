Є 50-а медаль України на Паралімпіаді! Трусов зі світовим рекордом виграв золото в плаванні

Збірна України продовжує домінувати в змаганнях із плавання на Паралімпіаді в Токіо.

Український паралімпійський плавець Андрій Трусов виграв золото на дистанції в сто метрів на спині на Іграх у Токіо.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Трусов проплив дистанцію з результатом 1,08.04, що є абсолютним світовим рекордом. Цікаво, що попередній світовий рекорд теж належав українцю — раніше Богдан Гриненко проплив цю дистанцію за 1,08.92.

Крім Трусова на дистанцію вийшов ще й українець Євген Богодайко. У нього не вийшло поборотися за медаль — плавець фінішував п'ятим, хоча раніше на дистанції в сто метрів брасом він виграв золото.

Зазначимо, що Трусов уже вигравав медалі на нинішній Паралімпіаді, щоправда в інших запливах. Йому вдалося виграти два срібла: спочатку Трусов фінішував другим у запливі на 400 метрів вільним стилем і на двохстах метрах комплексним стилем.

Також срібло сьогодні вдалося виграти 17-річному українцю Михайлу Сербіну в комплексному запливі на двісті метрів. На цій Паралімпіаді Сербін вже вигравав золото в ста метрах на спині.

У цей час український легкоатлет Ігор Цвєтов завоював срібну медаль у забігу на 100 метрів — ця медаль стала ювілейною 50-ю для України на Паралімпійських іграх.

Наші спортсмени вже виграли більше медалей, ніж Олімпійська команда країни і продовжують збільшувати кількість медалей в медальному заліку.

Україна, як і раніше, п'ята в загальному командному заліку, лідирує Китай, який практично недосяжний для інших команд за кількістю медалей. Україна на 9 медалей відстає в загальному заліку від Паралімпійського комітету Росії, який посідає четверте місце і на дві медалі випереджає США, щоправда американці виграли більше золотих комплектів медалей, тому посідають місце в рейтингу вище.

Паралімпіада триватиме до 5 вересня.