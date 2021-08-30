Україна приймає іноземців: Міжнародний турнір з гольфу відбувся в ГК Козин

28 серпня в ГК Козин відбувся турнір з гольфу GolfMad & Gloria Hotels Ukrainian Open 2021. Перші міжнародні змагання, що пройшли за сприянням Всеукраїнської федерації гольфу.

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Більше 60 гольфістів одночасно стартували з різних ті. Серед учасників змагань був і екс-тренер Збірної України по футболу Андрій Шевченко, а також Олімпійська чемпіонка з атлетичного багатоборства Наталія Добринська. Боротьба за першість тривала до останнбого удару. Після здачі скор-карт, де гольфісти записують свої очки, суддя ретельно перевіряє все та вносить до Всесвітньої системи результатів гравців DataGolf.

"Український гольф активно розвивається і виходить на новий рівень. Тепер у нас проходять міжнародні змагання, а про наших гольфістів все частіше говорять за кордоном. Ми лідируємо за темпами розвитку в Європі і тому все більше компаній, організацій і країн із задоволенням об'єднуються з нами. Федерація вдячна компанії GolfMad Travel and Events за відмінну співпрацю, ласкаво просимо в світ українського гольфу," — говорить Президент Всеукраїнської федерації гольфу Віталій Хомутиннік.

Урочисту церемонію нагородження проводили іноземні партнери Федерації: Бекір Кара та Едвард Ленчбері. За результатами змагань першість завоювали: Пилипенко Оксана — серед жінок та Алалін Тимур (категорія А), Мороз Андрій (категорія Б) серед чоловіків. Друге місце: Фрейдінова Анна, Соколов Артем (категорія А), Маклін Роберт (категорія Б). Третє призове місце: Орлова Марія серед жінок, а серед чоловіків — Хомутиннік Віталій (категорія А), Соломаха Олександр (категорія Б).

Gross Women — Фрейдінова Анна

Gross Men — Алалін Тимур

Longest drive — Алалін Тимур 314 м. (серед чоловіків) та Зонова Анна 209 м. (серед жінок). Clothes to the pin — Євтушенко Констянтин (серед чоловіків) та Рудік Олена (серед жінок).

Всеукраїнська федерація гольфу дякує партнерам GolfMad Travel and Events, а також компанії Gloria Hotels за плідну співпрацю протягом всього сезону.