Андрей Шевченко мог возглавить сборную из Азии

Бывший главный тренер сборной Украины продолжает поиски нового рабочего места.

Экс-главный тренер сборная Украины Андрей Шевченко попал в сферу интересов руководства федерации футбола Узбекистана, сообщает журналист Профутбол Digital Владимир Зверов.

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Шевченко находился в списке кандидатов на вакантную должность главного тренера сборной Узбекистана на случай, если не удастся быстро назначить нового тренера. Однако федерация футбола Узбекистана быстро провела переговоры со словенским тренером Сречко Катанцем и достигла с ним соглашения о сотрудничестве.

Таким образом, до официального предложения Андрею Шевченко дело так и не дошло.

Чем Шевченко занимается после ухода из сборной Украины?

Андрей Шевченко недавно вышел из отпуска и даже посетил тренировку донецкого "Шахтера", на которой впервые пообщался с игроками сборной Украины после ухода.

Шевченко признался, что готов рассматривать предложения не только от клубов, но и от сборных, что опровергал ранее. Вероятно, Шевченко ждет предложения от европейских клубов, которые в начале сезона первыми расстанутся со своими тренерами по причине неудовлетворительных результатов. На данных момент Шевченко не поступало официальных предложений возглавить какой-либо клуб.

Ожидалось, что Шевченко может возглавить итальянский "Милан", но клуб в последнее время улучшил свои результаты и даже вышел в Лигу чемпионов с тренером Стефано Пиоли, по итогам сезона заняв третье место в чемпионате Италии.

Президент "Динамо" Игорь Суркис намекнул в недавнем интервью, что кандидатура Шевченко обязательно будет рассматриваться в недалеком будущем, если киевляне будут искать нового главного тренера после ухода Мирчи Луческу.