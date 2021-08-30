Андрій Шевченко міг очолити збірну з Азії

Колишній головний тренер збірної України продовжує пошуки нового робочого місця.

Ексголовний тренер збірної України Андрій Шевченко потрапив у сферу інтересів керівництва федерації футболу Узбекистану, повідомляє журналіст Профутбол Digital Володимир Звєров.

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Шевченко перебував у списку кандидатів на вакантну посаду головного тренера збірної Узбекистану на випадок, якщо не вдасться швидко призначити нового тренера. Однак федерація футболу Узбекистану швидко провела переговори зі словенським тренером Сречко Катанцем і досягла з ним угоди про співпрацю.

Так, до офіційної пропозиції Андрію Шевченку справа так і не дійшла.

Чим Шевченко займається після відходу зі збірної України?

Андрій Шевченко нещодавно вийшов із відпустки і навіть відвідав тренування донецького "Шахтаря", на якому вперше поспілкувався з гравцями збірної України після відходу.

Шевченко зізнався, що готовий розглядати пропозиції не тільки від клубів, але й від збірних, що спростовував раніше. Ймовірно, Шевченко чекає пропозиції від європейських клубів, які на початку сезону першими розлучаться зі своїми тренерами через незадовільні результати. Наразі Шевченку не надходило офіційних пропозицій очолити який-небудь клуб.

Очікувалося, що Шевченко може очолити італійський "Мілан", але клуб останнім часом поліпшив свої результати і навіть вийшов у Лігу чемпіонів із тренером Стефано Піолі, за підсумками сезону посівши третє місце в чемпіонаті Італії.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс натякнув у нещодавньому інтерв'ю, що кандидатура Шевченка обов'язково розглядатиметься в недалекому майбутньому, якщо кияни будуть шукати нового головного тренера після відходу Мірчі Луческу.