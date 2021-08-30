Футбольный судья сломал руку, споткнувшись о футболиста (видео)

Матч чемпионата Аргентины завершился на футбольного арбитра неприятной травмой.

Судья матча второй аргентинской лиги сломал руку в одном из эпизодов прямо во время матча, сообщает Deportes Al Taco.

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Арбитр встречи между "Депортиво Майпу" и "Тигре" неудачно приземлился после столкновения с футболистом в первом тайме матча. Судья встречи при счете 0:2 не заметил футболиста, который пригнулся и зашнуровывал себе бутсы, и споткнулся, попятившись во время эпизода игры.

Мужчина неудачно приземлился после столкновения прямо на руку и сломал ее. На поле прибыла бригада медиков и оказала ему помощь.

Сначала арбитра попытались поднять за руки игроки, однако он им заявил, что чувствует острую боль в руке и его не стоит поднимать, а следует дать осмотреть место ушиба медикам.

В результате у арбитра диагностировали перелом руки, а самого судью пришлось заменить на резервного арбитра, который в профессиональном футболе всегда должен присутствовать на играх, как раз, чтобы исключить подобные форс-мажоры.

Вскоре игра возобновилась с новым арбитром, а гости продолжили забивать хозяевам и довели счет до крупного разгрома со счетом 4:0.

Недавно в Турции также произошел курьезный эпизод во время матча, когда футболист забил гол и попытался поцеловать эмблему клуба, чтобы отметить гол, но не нашел ее на футболке. Дело в том, что во время этого матча турецкий клуб использовал обновленную спортивную экипировку, в которой отсутствовала эмблема клуба, а лишь была нанесена надпись с названием клуба на титульной ее стороне. В итоге футболист, попросту, забыл, что на форме нет эмблемы и, конечно же, ее не нашел.