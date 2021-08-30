Футбольний суддя зламав руку, спіткнувшись об футболіста (відео)

Матч чемпіонату Аргентини завершився для футбольного арбітра неприємною травмою.

Суддя матчу другої аргентинської ліги зламав руку в одному з епізодів прямо під час матчу, повідомляє Deportes Al Taco.

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Арбітр зустрічі між "Депортіво Майпу" і "Тигре" невдало приземлився після зіткнення з футболістом у першому таймі матчу. Суддя зустрічі за рахунку 0:2 не помітив футболіста, який пригнувся і зашнуровував собі бутси, і спіткнувся, задкуючи під час епізоду гри.

Чоловік невдало приземлився після зіткнення прямо на руку і зламав її. На поле прибула бригада медиків і надала йому допомогу.

Спочатку арбітра спробували підняти за руки гравці, однак він їм заявив, що відчуває гострий біль у руці та його не варто піднімати, а краще дати оглянути місце забитого медикам.

Зрештою в арбітра діагностували перелом руки, а суддю довелося замінити на резервного арбітра, який в професійному футболі завжди повинен бути присутнім на іграх, якраз, щоб виключити подібні форс-мажори.

Незабаром гра поновилася з новим арбітром, а гості продовжили забивати господарям і довели рахунок до великого розгрому з рахунком 4:0.

Нещодавно в Туреччині також стався курйозний епізод під час матчу, коли футболіст забив гол і спробував поцілувати емблему клубу, щоб відсвяткувати гол, але не знайшов її на футболці. Справа в тому, що під час цього матчу турецький клуб використовував оновлене спортивне спорядження, на якому була відсутня емблема клубу, а лише був нанесений напис із назвою клубу на титульному боці. Зрештою футболіст просто забув, що на формі немає емблеми і, звичайно ж, її не знайшов.