Свитолина разгромно победила в первом круге US Open (видео)

Украинка эффектно начала один из турниров "Большого шлема".

Первая ракетка Украины Элина Свитолина начала с убедительной победы турнир "Большого шлема" – Открытый чемпионат США.

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В двух сетах украинка разгромила представительницу Канады Ребекку Марино (6:2, 6:3) и вышла во второй круг US Open. Любопытно, что эта победа для Свитолиной стала юбилейной на кортах Открытого чемпионата США – Элина тут побеждает уже в 20-й раз. Всего Свитолина победила уже 70-й раз на турнирах "Большого шлема".

Украинка быстро довела матч до победного, добыв победу за один час и четыре минуты. Свитолина за матч дважды подала навылет, совершила две двойные ошибки, но реализовала 4 из 11 брейк-поинтов.

Марино лучше подавала навылет – канадка совершила 6 эйсов, но это не помогло победить в матче.

Теперь Свитолина встретится на корте с Ребекой Массаровой (Швейцария), которая в первом круге победила Ану Богдан из Румынии.

Ранее во второй круг вышла также и другая представительница Украины Ангелина Калинина, которая в трех сетах победила Майару Шериф.

Любопытно, что во втором круге украинка сыграет с Анжелик Кербер, которая в предыдущем туре в напряженной борьбе выбила другую нашу украинку Даяну Ястремскую.

Что такое US Open, на котором играет Свитолина?

Открытый чемпионат США – престижный теннисный турнир, который в этом году проходит с 30 августа по 12 сентября и входит в серию турниров "Большого шлема". Его призовой фонд превышает 57 миллионов долларов.

В прошлом году победительницей турнира стала японка Наоми Осака, в финале она победила представительницу Беларуси Викторию Азаренко.