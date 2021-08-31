Світоліна розгромно перемогла в першому колі US Open (відео)

Українка ефектно почала один із турнірів "Великого шолома".

Перша ракетка України Еліна Світоліна почала з переконливої перемоги турнір "Великого шолома" — Відкритий чемпіонат США.

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У двох сетах українка розгромила представницю Канади Ребекку Маріно (6:2, 6:3) і вийшла до другого кола US Open. Цікаво, що ця перемога для Світоліної стала ювілейною на кортах Відкритого чемпіонату США — Еліна тут перемагає вже в 20-й раз. Всього Світоліна перемогла вже 70-й раз на турнірах "Великого шолома".

Українка швидко довела матч до переможного, здобувши перемогу за одну годину і чотири хвилини. Світоліна за матч двічі подала навиліт, зробила дві подвійні помилки, але реалізувала 4 з 11 брейк-поїнтів.

Марино краще подавала навиліт — канадка зробила 6 ейсів, але це не допомогло перемогти в матчі.

Тепер Світоліна зустрінеться на корті з Ребекою Массаровою (Швейцарія), яка в першому колі перемогла Ану Богдан із Румунії.

Раніше до другого кола вийшла також і інша представниця України Ангеліна Калініна, яка в трьох сетах перемогла Маяру Шериф.

Цікаво, що в другому колі українка зіграє з Анжелік Кербер, яка в попередньому турі в напруженій боротьбі вибила іншу нашу українку Даяну Ястремську.

Що таке US Open, на якому грає Світоліна?

Відкритий чемпіонат США — престижний тенісний турнір, який цього року відбувається з 30 серпня по 12 вересня і входить у серію турнірів "Великого шолома". Його призовий фонд перевищує 57 мільйонів доларів.

Минулого року переможницею турніру стала японка Наомі Осака, у фіналі вона перемогла представницю Білорусі Вікторію Азаренко.