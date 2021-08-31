Доминация Украины в плавании. Еще два золота на Паралимпиаде

Украинские пловцы продолжают выигрывать медали на Паралимпийских Играх в Токио.

Паралимпийская сборная Украины продолжает доминировать в соревнованиях по плаванию в Токио.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Украинские пловцы выиграли еще два золота на самом престижном паралимпийском турнире планеты.

Максим Крипак добыл для Украины 14-е золото на Паралимпиаде в Токио. Причем выиграл свой заплыв – стометровку баттерфляем – с мировым рекордом. Украинец финишировал с результатом в 54,15 секунды. В финальном заплыве украинец опередил итальянца Стефано Раймондо и австралийца Кола Пирса.

Для Крипака эта медаль на Паралимпиаде стала уже четвертой.

Вторую сегодняшнюю золотую медаль для Украины в плавании принес Андрей Трусов. Крипак финишировал первым в заплыве на пятьдесят метров свободным стилем, его результат 27,43 секунды. Еще один украинец Евгений Богодайко сумел в этом же заплыве выиграть бронзовую медаль.

Для Трусова эта медаль тоже стала четвертой на Паралимпиаде. До этого он выиграл с мировым рекордом на спине дистанцию сто метров, а также выиграл для Украины две серебряные медали – четыреста метров свободным стилем и двести метров комплексным стилем.

Еще в плавании украинцам удалось сегодня выиграть серебро. Это сделал Максим Веракса на стометровке вольным стилем, а Василий Крайник сумел добавить в общий зачет сборной Украины бронзу в 200 метров комплексным стилем.

Также у девушек бронзу выиграла украинка Елизавета Мерешко на 100 метрах вольным стилем. Для нее эта медаль также стала четвертой на нынешней Паралимпиаде в Токио.

Украина продолжает занимать 5-е место в общем командном зачете – мы уже обошли США по количеству медалей, однако отстаем по количеству золотых медалей (14 против 22 у американцев).