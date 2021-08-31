Домінація України в плаванні. Ще два золота на Паралімпіаді

Українські плавці продовжують вигравати медалі на Паралімпійських Іграх у Токіо.

Паралімпійська збірна України продовжує домінувати в змаганнях із плавання в Токіо.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Українські плавці виграли ще два золота на найпрестижнішому паралімпійському турнірі планети.

Максим Крипак добув для України 14-е золото на Паралімпіаді в Токіо. Причому виграв свій заплив — стометрівку батерфляєм — зі світовим рекордом. Українець фінішував із результатом 54,15 секунди. У фінальному запливі українець випередив італійця Стефано Раймондо й австралійця Кола Пірса.

Для Крипака ця медаль на Паралімпіаді стала вже четвертою.

Другу сьогоднішню золоту медаль для України в плаванні приніс Андрій Трусов. Кріпак фінішував першим у запливі на п'ятдесят метрів вільним стилем, його результат 27,43 секунди. Ще один українець Євген Богодайко зумів у цьому ж запливі виграти бронзову медаль.

Для Трусова ця медаль теж стала четвертою на Паралімпіаді. До цього він виграв зі світовим рекордом на спині дистанцію сто метрів, а також виграв для України дві срібні медалі — чотириста метрів вільним стилем і двісті метрів комплексним стилем.

Ще в плаванні українцям вдалося сьогодні виграти срібло. Це зробив Максим Веракса на стометрівці вільним стилем, а Василь Крайник зумів додати в загальний залік збірної України бронзу за 200 метрів комплексним стилем.

Також у дівчат бронзу виграла українка Єлизавета Мерешко на 100 метрах вільним стилем. Для неї ця медаль також стала четвертою на нинішній Паралімпіаді в Токіо.

Україна продовжує посідати 5-е місце в загальному командному заліку — ми вже обійшли США за кількістю медалей, однак відстаємо за кількістю золотих медалей (14 проти 22 в американців).