"Ювентус" трогательно попрощался с Роналду и раскрыл финансовые подробности его продажи

Официальная сумма продажи Роналду в "Манчестер Юнайтед" в несколько раз ниже, чем ожидалось.

"Ювентус" написал прощальный пост об уходе Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Туринцы подчеркнули, что Криштиану Роналду являлся первым игроком в их истории, который сумел забить 100 голов во всех турнирах за "Ювентус" в течение трех сезонов. Роналду забил в чемпионате Италии 81 гол, что на 10 больше, чем у любого футболиста в итальянском чемпионате.

"Ювентус" поблагодарил Роналду за вклад в результаты команды, ведь он стал первым в истории футболистом, который становился лучшим бомбардиром сразу в трех топовых чемпионатах – чемпионате Италии, Испании и Английской премьер-лиге.

Туринцы отметили, что игра Роналду за "Ювентус" навсегда останется в их памяти и подарила туринским болельщикам и фанатам футбола со всего мира множество незабываемых моментов.

Клуб подтвердил, что сегодня, 31 августа, контракт с Роналду был официально расторгнут и все вопросы были урегулированы. Это было незабываемое совместное футбольное путешествие, отмечает многолетний чемпион Италии.

Также "Ювентус" раскрыл подробности суммы продажи Роналду в английский гранд. По данным итальянского клуба, английский клуб заплатил за Роналду 15 миллионов евро с рассрочкой выплат в пять лет. Еще восемь миллионов евро "Ювентус" может получить в зависимости от выступлений португальца в английском клубе.

Ожидается, что Роналду сможет дебютировать за "Манчестер Юнайтед" после паузы на матчи отбора квалификации на чемпионат мира в Катаре, 11 сентября, в матче против "Ньюкасла".

Роналду захотел вернуть себе 7-й номер, под которым он выступал в "Манчестер Юнайтед" в прошлый свой приход. Любопытно, что сейчас этот номер принадлежит уругвайскому нападающему Эдинсону Кавани, которого клуб может еще продать до закрытия трансферного окна, которое состоится сегодня в полночь.