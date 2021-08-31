"Ювентус" зворушливо попрощався з Роналду і розкрив фінансові подробиці його продажу

Офіційна сума продажу Роналду в "Манчестер Юнайтед" в кілька разів нижча, ніж очікувалося.

"Ювентус" написав прощальний пост про відхід Кріштіану Роналду в "Манчестер Юнайтед".

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Туринці підкреслили, що Кріштіану Роналду був першим гравцем у їхній історії, який зумів забити 100 голів у всіх турнірах за "Ювентус" протягом трьох сезонів. Роналду забив у чемпіонаті Італії 81 гол, що на 10 більше, ніж у будь-якого футболіста в італійському чемпіонаті.

"Ювентус" подякував Роналду за внесок у результати команди, адже він став першим в історії футболістом, який ставав кращим бомбардиром відразу в трьох топових чемпіонатах — чемпіонаті Італії, Іспанії та Англійській прем'єр-лізі.

Туринці зазначили, що гра Роналду за "Ювентус" назавжди залишиться в їхній пам'яті і подарувала туринським уболівальникам і фанатам футболу з усього світу безліч незабутніх моментів.

Клуб підтвердив, що сьогодні, 31 серпня, контракт з Роналду був офіційно розірваний і всі питання були врегульовані. Це була незабутня спільна футбольна подорож, зазначає багаторічний чемпіон Італії.

Також "Ювентус" розкрив подробиці суми продажу Роналду в англійський гранд. За даними італійського клубу, англійський клуб заплатив за Роналду 15 мільйонів євро з розтермінуванням виплат на п'ять років. Ще вісім мільйонів євро "Ювентус" може отримати залежно від виступів португальця в англійському клубі.

Очікується, що Роналду зможе дебютувати за "Манчестер Юнайтед" після паузи на матчі відбору кваліфікації на чемпіонат світу в Катарі, 11 вересня, у матчі проти "Ньюкасла".

Роналду захотів повернути собі 7-й номер, під яким він виступав у "Манчестер Юнайтед" минулого свого приходу. Цікаво, що наразі цей номер належить уругвайському нападнику Едінсону Кавані, якого клуб може ще продати до закриття трансферного вікна, яке відбудеться сьогодні опівночі.