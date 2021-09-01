Казахстан — Украина: где смотреть матч отбора на ЧМ-2022
Александр Петраков дебютирует в качестве главного тренера национальном сборной Украины
В первый день осени сборная Украины сыграет первый матч после Евро-2020. Главная команда страны в Нур-Султане будет противостоять команде Казахстана в рамках отборочного цикла на чемпионат мира-2022
Ситуация в группе D перед матчем Казахстан — Украина
После трех туров сборная Украины имеет в активе три очка. Наши футболисты сыграли вничью с командами Франции, Финляндии и Казахстана. Любопытно, что все эти матчи завершились с одинаковым счетом 1:1. По итогу, сборная Украины занимает второе место в квартете, отставая от лидирующей Франции на 4 очка. Это говорит о том, что если мы хотим увидеть нашу сборную на чемпионате мира в следующем году, любая потеря очков может привести к потере шансов даже на второе место — Финляндия и Босния сыграли только по два матча и имеют на одно и два очка меньше, чем Украина.
|
|
Команда
|
Игры
|
Победы
|
Ничьи
|
Поражения
|
Мячи
|
Очки
|
1
|
Франция
|
3
|
2
|
1
|
0
|
4 - 1
|
7
|
2
|
Украина
|
3
|
0
|
3
|
0
|
3 - 3
|
3
|
3
|
Финляндия
|
2
|
0
|
2
|
0
|
3 - 3
|
2
|
4
|
Босния
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2 - 3
|
1
|
5
|
Казахстан
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1 - 3
|
1
Сборная Украины: дебют Александра Петракова
Как говорил бывший главный тренер киевского Динамо Юрий Семин, "первый блин получился с красной икрой". От Александра Петракова многие ожидают успеха, памятуя его победу с молодежной сборной U-20 на чемпионате мира в 2019 году. Несколько игроков из той команды уже вызываются в национальную сборную, но сам Петраков заявил, что в ближайших матчах сборная будет играть на результат. Не время для перестройки, задача выхода на ЧМ-2022 — под большой угрозой. Каким получится тот самый "блин" у нового главного тренера сборной — едва ли не главная интрига сегодняшнего матча.
Матч Казахстан — Украина: кто не сыграет
Первый матч Александра Петракова уже окутан кадровыми проблемами. В атаке выбор тренера ограничен: из-за травмы поможет сборной Украины Артем Довбик. Но в заявку на матч включен форвард "Бенфики" Роман Яремчук и перспективный Даниил Сикан из "Шахтера", который был одним из тех, кто выигрывал с Петраковым молодежный ЧМ-2019.
Был вынужден экстренно покинуть лагерь сборной Украины Игорь Харатин. Полузащитник переходит из венгерского Ференцвароша в польскую Легию и для оформления трансфера понадобилось его личное присутствие.
Кадровые проблемы в воротах, вызванные травмами Георгия Бущана и Анатолия Трубина, удалось ликвидировать благодаря возобновлению карьеры в сборной Андрея Пятова и вызову давно просившегося в сборную Украины Дмитрия Ризныка. На всякий случай в ряды сборной был довызван и голкипер Динамо Денис Бойко.
Матч Казахстан — Украина: где смотреть?
Начало матча — в 17:00 по киевскому времени.
Игру отборочного цикла чемпионата мира-2022 в прямом эфире покажут телеканал Украина и Футбол 1, на котором за час до матча стартует специальный проект, посвященный матчам сборной Украины — "Головна команда".
Напомним, что следующий матч после встречи с Казахстаном, сборная Украины проведет в Киеве, 4 сентября. Соперником команды Александра Петракова будет сборная Франции.