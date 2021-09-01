Казахстан — Украина: где смотреть матч отбора на ЧМ-2022

Александр Петраков дебютирует в качестве главного тренера национальном сборной Украины

В первый день осени сборная Украины сыграет первый матч после Евро-2020. Главная команда страны в Нур-Султане будет противостоять команде Казахстана в рамках отборочного цикла на чемпионат мира-2022

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Ситуация в группе D перед матчем Казахстан — Украина

После трех туров сборная Украины имеет в активе три очка. Наши футболисты сыграли вничью с командами Франции, Финляндии и Казахстана. Любопытно, что все эти матчи завершились с одинаковым счетом 1:1. По итогу, сборная Украины занимает второе место в квартете, отставая от лидирующей Франции на 4 очка. Это говорит о том, что если мы хотим увидеть нашу сборную на чемпионате мира в следующем году, любая потеря очков может привести к потере шансов даже на второе место — Финляндия и Босния сыграли только по два матча и имеют на одно и два очка меньше, чем Украина.

Команда Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Очки 1 Франция 3 2 1 0 4 - 1 7 2 Украина 3 0 3 0 3 - 3 3 3 Финляндия 2 0 2 0 3 - 3 2 4 Босния 2 0 1 1 2 - 3 1 5 Казахстан 2 0 1 1 1 - 3 1

Сборная Украины: дебют Александра Петракова

Как говорил бывший главный тренер киевского Динамо Юрий Семин, "первый блин получился с красной икрой". От Александра Петракова многие ожидают успеха, памятуя его победу с молодежной сборной U-20 на чемпионате мира в 2019 году. Несколько игроков из той команды уже вызываются в национальную сборную, но сам Петраков заявил, что в ближайших матчах сборная будет играть на результат. Не время для перестройки, задача выхода на ЧМ-2022 — под большой угрозой. Каким получится тот самый "блин" у нового главного тренера сборной — едва ли не главная интрига сегодняшнего матча.

Матч Казахстан — Украина: кто не сыграет

Первый матч Александра Петракова уже окутан кадровыми проблемами. В атаке выбор тренера ограничен: из-за травмы поможет сборной Украины Артем Довбик. Но в заявку на матч включен форвард "Бенфики" Роман Яремчук и перспективный Даниил Сикан из "Шахтера", который был одним из тех, кто выигрывал с Петраковым молодежный ЧМ-2019.

Был вынужден экстренно покинуть лагерь сборной Украины Игорь Харатин. Полузащитник переходит из венгерского Ференцвароша в польскую Легию и для оформления трансфера понадобилось его личное присутствие.

Кадровые проблемы в воротах, вызванные травмами Георгия Бущана и Анатолия Трубина, удалось ликвидировать благодаря возобновлению карьеры в сборной Андрея Пятова и вызову давно просившегося в сборную Украины Дмитрия Ризныка. На всякий случай в ряды сборной был довызван и голкипер Динамо Денис Бойко.

Матч Казахстан — Украина: где смотреть?

Начало матча — в 17:00 по киевскому времени.

Игру отборочного цикла чемпионата мира-2022 в прямом эфире покажут телеканал Украина и Футбол 1, на котором за час до матча стартует специальный проект, посвященный матчам сборной Украины — "Головна команда".

Напомним, что следующий матч после встречи с Казахстаном, сборная Украины проведет в Киеве, 4 сентября. Соперником команды Александра Петракова будет сборная Франции.