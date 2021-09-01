Казахстан — Україна: де дивитися матч відбору на ЧС-2022

Олександр Петраков дебютує як головний тренер національної збірної України.

У перший день осені збірна України зіграє перший матч після Євро-2020. Головна команда країни в Нур-Султані протистоятиме команді Казахстану в рамках відбіркового циклу на чемпіонат світу-2022

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Ситуація в групі D

Після трьох турів збірна України має в активі три очки. Наші футболісти зіграли внічию з командами Франції, Фінляндії та Казахстану. Цікаво, що всі ці матчі завершилися з однаковим рахунком 1:1. За підсумком, збірна України посідає друге місце в квартеті, відстаючи від лідерки Франції на 4 очки. Це говорить про те, що якщо ми хочемо побачити нашу збірну на чемпіонаті світу в наступному році, будь-яка втрата очок може привести до втрати шансів навіть на друге місце — Фінляндія і Боснія зіграли тільки по два матчі та мають на одне і два очка менше, ніж Україна.

Команда Ігри Перемоги Нічиї Поразки М'ячі Очки 1 Франція 3 2 1 0 4 - 1 7 2 Україна 3 0 3 0 3 - 3 3 3 Фінляндія 2 0 2 0 3 - 3 2 4 Боснія 2 0 1 1 2 - 3 1 5 Казахстан 2 0 1 1 1 - 3 1

Дебют Петракова

Як казав колишній головний тренер київського Динамо Юрій Сьомін, "перший млинець вийшов із червоною ікрою". Від Олександра Петракова багато очікують успіху, пам'ятаючи його перемогу з молодіжною збірною U-20 на чемпіонаті світу в 2019 році. Кілька гравців із тієї команди вже викликаються в національну збірну, але Петраков заявив, що в найближчих матчах збірна гратиме на результат. Не час для перебудови, завдання виходу на ЧС-2022 — під великою загрозою. Якою буде якість того самого "млинця" у нового головного тренера збірної — чи не головна інтрига сьогоднішнього матчу.

Матч Казахстан — Україна: хто не зіграє

Перший матч Олександра Петракова вже оповитий кадровими проблемами. В атаці вибір тренера обмежений: через травму не допоможе збірній України Артем Довбик. Але в заявку на матч внесений форвард "Бенфіки" Роман Яремчук і перспективний Данило Сікан із "Шахтаря", який був одним із тих, хто вигравав із Петракова молодіжний ЧС-2019.

Був змушений екстрено покинути табір збірної України Ігор Харатін. Півзахисник переходить з угорського Ференцвароша в польську Легію і для оформлення трансферу знадобилася його особиста присутність.

Кадрові проблеми у воротах, викликані травмами Георгія Бущана й Анатолія Трубіна, вдалося ліквідувати завдяки відновленню кар'єри в збірній Андрія П'ятова і Дмитра Різника, якого давно викликали в збірну України. Про всяк випадок до лав збірної був довикликаний і голкіпер Динамо Денис Бойко.

Матч Казахстан — Україна: де дивитися?

Початок матчу — о 17:00 за київським часом.

Гру відбіркового циклу чемпіонату світу-2022 в прямому ефірі покажуть телеканал Україна та Футбол 1, на якому за годину до матчу стартує спеціальний проєкт, присвячений матчам збірної України — "Головна команда".

Нагадаємо, що наступний матч після зустрічі з Казахстаном, збірна України проведе в Києві, 4 вересня. Суперником команди Олександра Петракова буде збірна Франції.