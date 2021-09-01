Казахстан — Україна: де дивитися матч відбору на ЧС-2022
Олександр Петраков дебютує як головний тренер національної збірної України.
У перший день осені збірна України зіграє перший матч після Євро-2020. Головна команда країни в Нур-Султані протистоятиме команді Казахстану в рамках відбіркового циклу на чемпіонат світу-2022
Ситуація в групі D
Після трьох турів збірна України має в активі три очки. Наші футболісти зіграли внічию з командами Франції, Фінляндії та Казахстану. Цікаво, що всі ці матчі завершилися з однаковим рахунком 1:1. За підсумком, збірна України посідає друге місце в квартеті, відстаючи від лідерки Франції на 4 очки. Це говорить про те, що якщо ми хочемо побачити нашу збірну на чемпіонаті світу в наступному році, будь-яка втрата очок може привести до втрати шансів навіть на друге місце — Фінляндія і Боснія зіграли тільки по два матчі та мають на одне і два очка менше, ніж Україна.
|Команда
|Ігри
|Перемоги
|Нічиї
|Поразки
|М'ячі
|Очки
|1
|Франція
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2
|Україна
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|3
|Фінляндія
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|4
|Боснія
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|5
|Казахстан
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
Дебют Петракова
Як казав колишній головний тренер київського Динамо Юрій Сьомін, "перший млинець вийшов із червоною ікрою". Від Олександра Петракова багато очікують успіху, пам'ятаючи його перемогу з молодіжною збірною U-20 на чемпіонаті світу в 2019 році. Кілька гравців із тієї команди вже викликаються в національну збірну, але Петраков заявив, що в найближчих матчах збірна гратиме на результат. Не час для перебудови, завдання виходу на ЧС-2022 — під великою загрозою. Якою буде якість того самого "млинця" у нового головного тренера збірної — чи не головна інтрига сьогоднішнього матчу.
Матч Казахстан — Україна: хто не зіграє
Перший матч Олександра Петракова вже оповитий кадровими проблемами. В атаці вибір тренера обмежений: через травму не допоможе збірній України Артем Довбик. Але в заявку на матч внесений форвард "Бенфіки" Роман Яремчук і перспективний Данило Сікан із "Шахтаря", який був одним із тих, хто вигравав із Петракова молодіжний ЧС-2019.
Був змушений екстрено покинути табір збірної України Ігор Харатін. Півзахисник переходить з угорського Ференцвароша в польську Легію і для оформлення трансферу знадобилася його особиста присутність.
Кадрові проблеми у воротах, викликані травмами Георгія Бущана й Анатолія Трубіна, вдалося ліквідувати завдяки відновленню кар'єри в збірній Андрія П'ятова і Дмитра Різника, якого давно викликали в збірну України. Про всяк випадок до лав збірної був довикликаний і голкіпер Динамо Денис Бойко.
Матч Казахстан — Україна: де дивитися?
Початок матчу — о 17:00 за київським часом.
Гру відбіркового циклу чемпіонату світу-2022 в прямому ефірі покажуть телеканал Україна та Футбол 1, на якому за годину до матчу стартує спеціальний проєкт, присвячений матчам збірної України — "Головна команда".
Нагадаємо, що наступний матч після зустрічі з Казахстаном, збірна України проведе в Києві, 4 вересня. Суперником команди Олександра Петракова буде збірна Франції.