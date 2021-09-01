"Немножко стеснялся": лидер сборной перешел на украинский во время пресс-конференции (видео)

Андрей Ярмоленко рассказал, почему раньше не разговаривал на украинском с прессой.

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко начал отвечать на вопросы журналистов на украинском языке, хотя до этого делал это исключительно на русском.

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На предматчевой пресс-конференции Ярмоленко признался, что раньше стеснялся разговаривать на украинском.

Футболист добавил, что общается на украинском в кругу семьи, со своими родителями, но стесняется говорить на нем на публике, поскольку он в его семье не чистый, Ярмоленко разговаривает суржиком.

Ярмоленко сказал, что думал, что его украинский засмеют из-за слов-паразитов, которые он употребляет в украинской речи. Украинец сказал, что уже переборол стеснение и готов давать интервью на украинском языке.

Также на украинском заговорил и новый главный тренер сборной Украины Александр Петраков. Он обратился к журналистам с просьбой не смеяться, если будет ошибаться в общении на украинском языке. Журналисты на пресс-конференции заверили их, что смеяться над ними не будут.

Сегодня, 1 сентября, Александр Петраков дебютирует в качестве главного тренера сборной в матче отбора на чемпионат мира в Катаре.

Соперником сборной Украины станет команда из Казахстана. Матч состоится в Нур-Султане на искусственном газоне, что может добавить проблем футболистам, ведь такое покрытие считается травматичным.

Матч начнется раньше других матчей отбора, в 17.00 по киевскому времени, из-за разницы во времени в Казахстане.

Отметим, что казахстанцы готовились к матчу не в лучших условиях. Их главный тренер заболел коронавирусом перед матчем и готовил команду по онлайн связи.