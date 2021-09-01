"Трошки соромився": лідер збірної перейшов на українську під час пресконференції (відео)
Андрій Ярмоленко розповів, чому раніше не розмовляв українською з пресою.
Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко почав відповідати на запитання журналістів українською мовою, хоча до цього робив це виключно російською.
На передматчевій пресконференції Ярмоленко зізнався, що раніше соромився розмовляти українською.
Футболіст додав, що спілкується українською в колі сім'ї, зі своїми батьками, але соромиться говорити нею на публіці, оскільки українська в його родині не чиста, Ярмоленко розмовляє суржиком.
Ярмоленко сказав, що думав, що його українську засміють через слова-паразити, які він вживає в українській мові. Українець сказав, що вже переборов сором і готовий давати інтерв'ю українською мовою.
Також українською заговорив і новий головний тренер збірної України Олександр Петраков. Він звернувся до журналістів із проханням не сміятися, якщо він помилятимуться в спілкуванні українською мовою. Журналісти на пресконференції запевнили їх, що сміятися з них не будуть.
Сьогодні, 1 вересня, Олександр Петраков дебютує в ролі головного тренера збірної в матчі відбору на чемпіонат світу в Катарі.
Суперником збірної України стане команда з Казахстану. Матч відбудеться в Нур-Султані на штучному газоні, що може додати проблем футболістам, адже таке покриття вважається травматичним.
Матч почнеться раніше за інші матчі відбору, о 17.00 за київським часом, через різницю в часі в Казахстані.
Відзначимо, що казахстанці готувалися до матчу не в найкращих умовах. Їхній головний тренер захворів на коронавірус перед матчем і готував команду по онлайн зв'язку.