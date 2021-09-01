"Трошки соромився": лідер збірної перейшов на українську під час пресконференції (відео)

Андрій Ярмоленко розповів, чому раніше не розмовляв українською з пресою.

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко почав відповідати на запитання журналістів українською мовою, хоча до цього робив це виключно російською.

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На передматчевій пресконференції Ярмоленко зізнався, що раніше соромився розмовляти українською.

Футболіст додав, що спілкується українською в колі сім'ї, зі своїми батьками, але соромиться говорити нею на публіці, оскільки українська в його родині не чиста, Ярмоленко розмовляє суржиком.

Ярмоленко сказав, що думав, що його українську засміють через слова-паразити, які він вживає в українській мові. Українець сказав, що вже переборов сором і готовий давати інтерв'ю українською мовою.

Також українською заговорив і новий головний тренер збірної України Олександр Петраков. Він звернувся до журналістів із проханням не сміятися, якщо він помилятимуться в спілкуванні українською мовою. Журналісти на пресконференції запевнили їх, що сміятися з них не будуть.

Сьогодні, 1 вересня, Олександр Петраков дебютує в ролі головного тренера збірної в матчі відбору на чемпіонат світу в Катарі.

Суперником збірної України стане команда з Казахстану. Матч відбудеться в Нур-Султані на штучному газоні, що може додати проблем футболістам, адже таке покриття вважається травматичним.

Матч почнеться раніше за інші матчі відбору, о 17.00 за київським часом, через різницю в часі в Казахстані.

Відзначимо, що казахстанці готувалися до матчу не в найкращих умовах. Їхній головний тренер захворів на коронавірус перед матчем і готував команду по онлайн зв'язку.