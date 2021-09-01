Известный теннисист разозлился из-за частых пауз на туалет у соперника во время матча

Матч первого круга Открытого чемпионата США завершился грандиозным скандалом.

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей вышел из себя после матча первого круга Открытого чемпионата США против Стефаноса Циципаса, сообщает Eurosport.

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Шотландец пришел в ярость из-за того, что его соперник брал частые паузы на поход в туалет прямо во время матча, пытаясь сбить удачный ход течения встречи для британца.

Матч вышел очень напряженным и длился более пяти часов. В итоге британец уступил более молодому сопернику и отличился гневным высказыванием после матча.

Маррей обвинил грека в том, что он пытался сжульничать во время матча и специально затягивал встречу. Шотландец сказал, что не уважает своего соперника за такую грязную игру. Великий теннисист обвинил своего оппонента в том, что он слишком долго ходит в туалет.

Первый перерыв грек взял после победного сета со счетом 7:6. Любопытно, что грек не взял с собой в туалет сумку, что породило подозрения, что теннисист не будет пользоваться туалетной паузой по назначению, а просто хочет вывести соперника.

Также игрока подозревают, что Циципас во время туалетного перерыва получал подсказки от своего отца по телефону.

Маррей обиделся на своего соперника и заявил, что никогда не брал даже медицинский перерыв, когда в нем нуждался из уважения к игре соперника. Британец обвинил Циципаса, что тот пользуется шероховатостями регламента и трактует правила игры в свою пользу.

Спортсмена обвинили, что он пользуется этим приемом во время важных матчей и такое случалось не впервые.

Во втором сете грек снова взял туалетный перерыв, который затянулся на целых восемь минут. Маррея взяли эмоции и он высказал претензии рефери на вышке по этому поводу. В итоге Циципас взял два туалетных перерыва и один медицинский.

После одного из перерывов он долго не возобновлял матч, копошась в своей сумке. За это он получил предупреждение от судьи – за затяжку времени.

Маррей обвинил Циципаса за то, что он покидает корт на 20 минут, хотя туалет находится рядом и не понимает, что он там делает.

Сам Циципас на послематчевой пресс-конференции был спокоен и сказал, что если Маррея что-то не устраивает, то это можно было решить в личном разговоре, а не вынося проблему на публику.