Відомий тенісист розлютився через часті паузи на туалет у суперника під час матчу

Матч першого кола Відкритого чемпіонату США завершився грандіозним скандалом.

Колишня перша ракетка світу Енді Маррей вийшов із себе після матчу першого кола Відкритого чемпіонату США проти Стефаноса Ціціпаса, повідомляє Eurosport.

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Шотландець розлютився через те, що його суперник брав часті паузи на похід у туалет прямо під час матчу, намагаючись збити вдалий хід перебігу зустрічі для британця.

Матч вийшов дуже напруженим і тривав понад п'ять годин. Зрештою британець поступився молодшому суперникові й відзначився гнівним висловлюванням після матчу.

Маррей звинуватив грека в тому, що він намагався зшахраювати під час матчу і спеціально затягував зустріч. Шотландець сказав, що не поважає свого суперника за таку брудну гру. Великий тенісист звинуватив свого опонента в тому, що він занадто довго ходить у туалет.

Першу перерву грек взяв після переможного сету з рахунком 7:6. Цікаво, що грек не взяв із собою у туалет сумку, що породило підозри, що тенісист не користуватиметься туалетною паузою за призначенням, а просто хоче вивести суперника.

Також гравця підозрюють, що Ціціпас під час туалетної перерви отримував підказки від свого батька по телефону.

Маррей образився на свого суперника і заявив, що ніколи не брав навіть медичну перерву, коли потребував її з поваги до гри суперника. Британець звинуватив Ціціпаса, що той користується шорсткостями регламенту і трактує правила гри на свою користь.

Спортсмена звинуватили, що він користується цим прийомом під час важливих матчів і таке траплялося не вперше.

У другому сеті грек знову взяв туалетну перерву, яка затягнулася аж на вісім хвилин. Маррея взяли емоції і він висловив претензії рефері на вишці з цього приводу. Зрештою Ціціпас взяв дві туалетні перерви й одну медичну.

Після однієї з перерв він довго не поновлював матч, копирсаючись у своїй сумці. За це він отримав попередження від судді — за затягування часу.

Маррей звинуватив Ціціпаса за те, що він покидає корт на 20 хвилин, хоча туалет знаходиться поруч і не розуміє, що він там робить.

Сам Ціціпас на післяматчевій пресконференції був спокійний і сказав, що якщо Маррея щось не влаштовує, то це можна було вирішити в особистій розмові, а не виносячи проблему на публіку.