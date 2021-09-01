Полное дежавю: Сборная Украины вновь упустила победу в матче с Казахстаном

Сборная Украины дебютировала под руководством нового тренера с ничьей 2:2.

Подопечные Александра Петракова не сумели победить сборную Казахстана в самой концовке матча отбора на чемпионат мира, который пройдет в Катаре в 2022 году.

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Сборная Украины эффектно начала матч, забив гол уже на 92-й секунде матча – Роман Яремчук, который мог не сыграть в этом матче из-за того, что недавно вакцинировался и неважно себя чувствовал накануне встречи, хлестко пробил издали и застал врасплох вратаря Казахстана – 1:0, а его гол будет претендовать на награду за один из самых красивых голов этого сезона.

Украина продолжила доминировать в матче, несмотря на то, что матч проходил на искусственном газоне. Хороший момент удвоить счет был у лидера сборной Украины Андрея Ярмоленко, но украинец в решающий момент отправил мяч в штангу после передачи Александра Зинченко. С добиванием подоспел Сергей Сидорчук, но честь сборной Казахстана спасли перекладина и вратарь.

После этого момента инициатива перешла в руки хозяев. На 31-й минуте выручил нашу сборную Андрей Пятов, вытащив опасный удар из штрафной от Нургалиева.

Сборная Украины использовала острые контратаки, отдав инициативу Казахстану, что свойственно манере игры командам под руководством Александра Петракова.

Второй тайм начался с двух идентичных атак сборной Украины: Эдуард Соболь и Николай Матвиенко выходили один на один с вратарем, но оба в итоге пробили в голкипера.

На 67-й минуте случился первый тревожный звоночек для сборной Украины – Аймбетов сравнял счет, но мяч не засчитали после просмотра видеоповтора.

На 75-й минуте Казахстан уже забил чисто – Валиуллин откликнулся на длинный заброс и прошил Андрея Пятова сильным ударом.

Только после пропущенного гола сборная Украины "проснулась" и взяла игру под свой контроль, но забить мяч украинцам удалось лишь в самой концовке встречи.

Забитый гол, скорее всего, расслабил команду – в итоге во время одной из последних атак Казахстан вновь сравнял счет.

Таким образом, Украина вновь сыграла вничью в матче отбора против Казахстана, но с другим счетом – 2:2. До этого все другие встречи завершились вничью 1:1. Шансы на выход из группы значительно ухудшились после ничьей в матче с Казахстаном.

Казахстан – Украина — 2:2

Голы: Яремчук, 2, Сикан, 90+3 – Валиуллин, 74, 90+6.