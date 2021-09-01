Повне дежавю: Збірна України знову упустила перемогу в матчі з Казахстаном

Збірна України дебютувала під керівництвом нового тренера з нічиєї 2: 2.

Підопічні Олександра Петракова не зуміли перемогти збірну Казахстану в самій кінцівці матчу відбору на чемпіонат світу, який пройде в Катарі у 2022 році.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Збірна України ефектно розпочала матч, забивши гол уже на 92-й секунді матчу — Роман Яремчук, який міг не зіграти в цьому матчі через те, що нещодавно вакцинувався і погано себе почував напередодні зустрічі, хльостко пробив здалеку і застав зненацька воротаря Казахстану — 1: 0, а його гол претендуватиме на нагороду за один з найкрасивіших голів цього сезону.

Україна продовжила домінувати в матчі, незважаючи на те, що матч проходив на штучному газоні. Хороший момент подвоїти рахунок був у лідера збірної України Андрія Ярмоленка, але українець у вирішальний момент відправив м'яч у штангу після передачі Олександра Зінченка. З добиванням наспів Сергій Сидорчук, але честь збірної Казахстану врятували перекладина і воротар.

Після цього моменту ініціатива перейшла в руки господарів. На 31-й хвилині врятував нашу збірну Андрій Пятов, витягнувши небезпечний удар зі штрафного від Нургалієва.

Збірна України використовувала гострі контратаки, віддавши ініціативу Казахстану, що властиво манері гри командам під керівництвом Олександра Петракова.

Другий тайм почався з двох ідентичних атак збірної України: Едуард Соболь і Микола Матвієнко виходили один на один з воротарем, але обидва в результаті пробили в голкіпера.

На 67-й хвилині стався перший тривожний дзвіночок для збірної України — Аймбетов зрівняв рахунок, але м'яч не зарахували після перегляду відеоповтору.

На 75-й хвилині Казахстан уже забив чисто — Валіуллін відгукнувся на довгий закид і прошив Андрія Пятова сильним ударом.

Тільки після пропущеного гола збірна України "прокинулася" і взяла гру під свій контроль, але забити м'яч українцям вдалося лише в самій кінцівці зустрічі.

Забитий гол, швидше за все, розслабив команду — у результаті під час однієї з останніх атак Казахстан знову зрівняв рахунок.

Таким чином, Україна знову зіграла внічию в матчі відбору проти Казахстану, але з іншим рахунком — 2: 2. До цього всі інші зустрічі завершилися внічию 1: 1. Шанси на вихід з групи значно погіршилися після нічиєї в матчі з Казахстаном.

Казахстан — Україна — 2: 2

Голи: Яремчук, 2, Сікан, 90 + 3 — Валіуллін, 74, 90 + 6.