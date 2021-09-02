111 голов за Португалию: Роналду побил еще один рекорд

Легендарный португалец продолжает устанавливать различные рекорды.

Нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду покорилось новое достижение в национальной сборной.

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Во вчерашнем матче квалификации отбора на чемпионат мира в Катаре против сборной Ирландии (2:1) Роналду побил рекорд по количеству забитых голов за сборную, который принадлежал Али Даеи и теперь имеет на своем счету 111 голов после двух забитых мячей в ворота Ирландии и это является абсолютным мировым рекордом по количеству забитых мячей за национальные сборные.

К слову, в одном из эпизодов матча Криштиану Роналду не реализовал пенальти – голов могло быть забито еще больше.

После матча Роналду дал интервью официальному сайту УЕФА, в котором поблагодарил болельщиков поддерживавших его на всех этапах карьеры. Роналду признался, что счастлив побить рекорд, но это для него не важно, ведь самое главное – это то, что его команда победила в важном матче.

Португалец успокоил всех болельщиков, что еще полон мотивации, хочет играть в футбол и поэтому он принял новый вызов, перейдя в "Манчестер Юнайтед".

Он пообещал, что каждый день будет просыпаться с желанием стать еще лучше и быть полезнее на футбольном поле.

Матч с Ирландией еще и запомнился тем, что Криштиану Роналду в одном из эпизодов ударил в плечо защитника Ирландии О Ши, однако ирландец слишком бурно отреагировал на удар, явно симулировав уровень боли, который нанес ему Криштиану Роналду. Также этот момент оказался без наказания арбитров, обслуживавших матч, поэтому Криштиану Роналду не получил даже желтой карточки за этот момент.