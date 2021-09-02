111 голів за Португалію: Роналду побив ще один рекорд

Легендарний португалець продовжує встановлювати різні рекорди.

Нападнику збірної Португалії Кріштіану Роналду підкорилося нове досягнення в національній збірній.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

У вчорашньому матчі кваліфікації відбору на чемпіонат світу в Катарі проти збірної Ірландії (2: 1) Роналду побив рекорд за кількістю забитих голів за збірну, який належав Алі Даеї, і тепер має на своєму рахунку 111 голів після двох забитих м'ячів у ворота Ірландії, і це є абсолютним світовим рекордом за кількістю забитих м'ячів за національні збірні.

До слова, в одному з епізодів матчу Кріштіану Роналду не реалізував пенальті — голів могло бути забито ще більше.

Після матчу Роналду дав інтерв'ю офіційному сайту УЄФА, у якому подякував уболівальникам, які підтримували його на всіх етапах кар'єри. Роналду зізнався, що щасливий побити рекорд, але це для нього не важливо, адже найголовніше — це те, що його команда перемогла у важливому матчі.

Португалець заспокоїв усіх уболівальників, що ще сповнений мотивації, хоче грати у футбол, і тому він прийняв новий виклик, перейшовши в "Манчестер Юнайтед".

Він пообіцяв, що щодня буде прокидатися з бажанням стати ще краще і бути кориснішим на футбольному полі.

Матч з Ірландією ще й запам'ятався тим, що Кріштіану Роналду в одному з епізодів ударив в плече захисника Ірландії О Ши, проте ірландець занадто бурхливо відреагував на удар, явно симулюючи рівень болю, який завдав йому Кріштіану Роналду. Також цей момент виявився без покарання арбітрів, котрі обслуговували матч, тому Кріштіану Роналду не отримав навіть жовтої картки за цей момент.