"Это не проблема": теннисист Медведев – о геях в спорте

Российский спортсмен рассказал о своем отношении к ЛГБТ сообществу.

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев считает, что в спорте не будет проблем, если кто-то из спортсменов сделает каминг-аут.

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"Мне кажется, не должно быть никаких проблем, если кто-то из теннисистов признается, что он гей.

Есть ли среди нас геи? Сейчас неизвестно, пока никто об этом не говорил и мы не знаем. Разве что знали бы, если бы это был кто-то из близкого окружения и ты знаешь, чем этот человек живет", – добавил Медведев официальному сайту US Open.

Медведев также похвалил организацию турнира, которая обещает помощь в борьбе от различных видов дискриминации.

"Это очень важная и хорошая инициатива. Организация тура хорошо делает свою работу и все теннисисты будут себя чувствовать в безопасности, если будет необходимость рассказать о своей ориентации", – сказал Медведев.

"Вместе со всеми теннисистами мы порадуемся за этого человека, если он признается", – сказал Медведев.

Отметим, что в мировом теннисе еще не произошло ни одного случая каминг-аута среди спортсменов, но спортсмены отрицают, что это является проявлением гомофобии среди спортсменов.

Ранее УЕФА поддержала ЛГБТ, опубликовав свое лого организации в цветах флага ЛГБТ, поддержав движение против дискриминации и за равенство прав и сексуальных ориентаций.

Во время матчей чемпионата Англии капитаны футбольных команд иногда выходят в капитанских повязках, оформленных в цветах ЛГБТ. Также в чемпионате Англии перед матчем команды традиционно становятся на колено, поддерживая движение Black lives metter, которое ведет борьбу против расизма и дискриминаций на расовой почве.