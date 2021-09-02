"Це не проблема": тенісист Медведєв — про геїв у спорті

Російський спортсмен розповів про своє ставлення до ЛГБТ спільноти.

Друга ракетка світу, російський тенісист Данило Медведєв вважає, що в спорті не буде проблем, якщо хтось із спортсменів зробить камінг-аут.

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"Мені здається, не повинно бути ніяких проблем, якщо хтось із тенісистів зізнається, що він гей.

Чи є серед нас геї? Наразі невідомо, поки ніхто про це не говорив і ми не знаємо. Хіба що знали би, якби це був хтось із близького оточення і ти знаєш, чим ця людина живе", — додав Медведєв офіційному сайту US Open.

Медведєв також похвалив організацію турніру, яка обіцяє допомогу в боротьбі від різних видів дискримінації.

"Це дуже важлива і хороша ініціатива. Організація туру добре робить свою роботу, і всі тенісисти почуватимуть себе в безпеці, якщо буде необхідність розповісти про свою орієнтацію", — сказав Медведєв.

"Разом з усіма тенісистами ми порадіємо за цього чоловіка, якщо він зізнається", — сказав Медведєв.

Зазначимо, що у світовому тенісі ще не відбулося жодного випадку камінг-ауту серед спортсменів, але спортсмени заперечують, що це є проявом гомофобії серед спортсменів.

Раніше УЄФА підтримала ЛГБТ, опублікувавши своє лого організації в кольорах прапора ЛГБТ, підтримавши рух проти дискримінації і за рівність прав і сексуальних орієнтацій.

Під час матчів чемпіонату Англії капітани футбольних команд іноді виходять у капітанських пов'язках, оформлених у кольорах ЛГБТ. Також у чемпіонаті Англії перед матчем команди традиційно стають на коліно, підтримуючи рух Black lives metter, який веде боротьбу проти расизму і дискримінації на расовому ґрунті.