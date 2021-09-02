Снова мировой рекорд: пловец Крипак выиграл четвертое личное золото Паралимпиады
Украинский пловец в очередной раз стал лучшим на Паралимпиаде.
Украинский паралимпиец Максим Крипак, выступающий в плавании, добыл четвертое золото на Паралимпиаде в Токио.
Крипак финишировал первым в дисциплине ста метров на спине. Его результат составил 57,19 секунды, что стало абсолютным мировым рекордом. Другой украинец Станислав Попов завершил заплыв седьмым.
Вторым финишировал итальянец Стефано Раймонди, а бронзовая медаль досталась французу Флорену Мара.
Всего Крипак завоевал уже шесть медалей для Украины на Паралимпиаде. До этого ему удалось выиграть три золота, одно серебро и одну бронзу.
К слову, украинец уже второй раз выигрывает золото на нынешней Паралимпиаде с мировым рекордом, до этого он установил рекорд на дистанции ста метров баттерфляем.
Таким образом, в активе Паралимпийской сборной Украины уже 20 золотых медалей. Очередная победа Крипака позволила Украине вернуться в пятерку самых успешных стран общего медального зачета.
Отметим, что Крипак на прошлой Паралимпиаде в Рио тоже выиграл множество наград – ему удалось выиграть аж пять золотых медалей в Бразилии.
Всего Паралимпийская сборная Украины выиграла уже 80 медалей на Олимпиаде в Токио, 20 из них – золотые. Сборная Украины обошла по общему количеству медалей Соединенные Штаты Америки, однако у американцев больше медалей золотого качества.
Китай выиграл уже 157 медалей, 76 из которых – золотые. Вторые в общем рейтинге – Великобритания, третье место – у Паралимпийского комитета России.
Наши соперники в борьбе за 5-е место, сборная Нидерландов, имеет 19 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых медалей.