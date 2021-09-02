Знову світовий рекорд: плавець Крипак виграв четверте особисте золото Паралімпіади

Український плавець вчергове став кращим на Паралімпіаді.

Український паралімпієць Максим Крипак, який виступає в плаванні, добув четверте золото на Паралімпіаді в Токіо.

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Крипак фінішував першим у дисципліні сто метрів на спині. Його результат склав 57,19 секунди, що стало абсолютним світовим рекордом. Інший українець Станіслав Попов завершив заплив сьомим.

Другим фінішував італієць Стефано Раймонд, а бронзова медаль дісталася французу Флорені Мара.

Всього Крипак завоював вже шість медалей для України на Паралімпіаді. До цього йому вдалося виграти три золота, одне срібло та одну бронзу.

До слова, українець вже вдруге виграє золото на нинішній Паралімпіаді зі світовим рекордом, до цього він встановив рекорд на дистанції сто метрів батерфляєм.

Таким чином, в активі Паралімпійської збірної України вже 20 золотих медалей. Чергова перемога Крипака дозволила Україні повернутися до п'ятірки найуспішніших країн загального медального заліку.

Відзначимо, що Крипак на минулій Паралімпіаді в Ріо теж виграв безліч нагород — йому вдалося виграти аж п'ять золотих медалей у Бразилії.

Всього Паралімпійська збірна України виграла вже 80 медалей на Олімпіаді в Токіо, 20 із них — золоті. Збірна України обійшла за загальною кількістю медалей Сполучені Штати Америки, однак в американців більше медалей золотої якості.

Китай виграв вже 157 медалей, 76 із яких — золоті. Друга в загальному рейтингу — Великобританія, третє місце — у Паралімпійського комітету Росії.

Наші суперники в боротьбі за 5-е місце, збірна Нідерландів, має 19 золотих, 11 срібних і 11 бронзових медалей.