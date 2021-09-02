Два лидера сборной Франции не сыграют против Украины

Сборная Франции сыграет против Украины в ослабленном составе.

Сборная Украины встретится против сборной Франции, которая испытывает кадровые проблемы перед матчем отбора на чемпионат мира 2022 года, сообщает L`Equipe.

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Против Украины не сыграют лидеры команды и одни из ключевых футболистов линии полузащиты – Нголо Канте из "Челси" и Корантен Толиссо.

Оба футболиста пропустят противостояние со сборной Украины из-за повреждений икроножных мышц. Канте и Толиссо уже покинули расположение сборной Франции. На их место были довызваны другие футболисты – Адриен Рабьо из "Ювентуса" и Маттео Гендузи, который сейчас выступает за "Марсель".

Напомним, в матче квалификации к чемпионату мира 2022 года в Катаре сборная Украины сыграет против Франции. Матч состоится в Киеве 4 сентября.

Украина не очень удачно стартовала в квалификации и после четырех матчей имеет в активе лишь четыре очка. Украина все свои матчи сыграла вничью – трижды со счетом 1:1 и один раз 2:2.

Первый матч с Францией закончился вничью 1:1, что можно назвать успехом, однако Украина явно потеряла пункты в противостояниях с Казахстаном и Финляндией.

Чтобы попасть на чемпионат мира нужно занять первое или второе место в отборочной группе. В случае, если Украина займет второе место, то ей предстоит сыграть стыковые матчи за выход на чемпионат мира с другой командой, которая тоже займет второе место в одной из групп отбора.

После того, как Франция тоже потеряла очки в матче с Боснией ситуация в группе обострилась – по-прежнему, сразу все команды, участвующие в отборе, сохраняют шансы на успех.