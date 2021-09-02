Два лідери збірної Франції не зіграють проти України

Збірна Франції зіграє проти України в ослабленому складі.

Збірна України зустрінеться проти збірної Франції, яка відчуває кадрові проблеми перед матчем відбору на чемпіонат світу 2022 року, повідомляє L`Equipe.

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Проти України не зіграють лідери команди і одні з ключових футболістів лінії півзахисту — Нгола Канте з "Челсі" і Корантен Толіссо.

Обидва футболісти пропустять протистояння зі збірною України через пошкодження литкових м'язів. Канте і Толіссо вже покинули розташування збірної Франції. На їхнє місце були довикликані інші футболісти — Адрієн Рабйо з "Ювентуса" і Маттео Гендузі, який зараз виступає за "Марсель".

Нагадаємо, в матчі кваліфікації до чемпіонату світу 2022 року в Катарі збірна України зіграє проти Франції. Матч відбудеться в Києві 4 вересня.

Україна не дуже вдало стартувала в кваліфікації і після чотирьох матчів має в активі лише чотири очки. Україна всі свої матчі зіграла внічию — тричі з рахунком 1:1 і один раз 2:2.

Перший матч із Францією закінчився внічию 1:1, що можна назвати успіхом, однак Україна явно втратила пункти в протистояннях із Казахстаном і Фінляндією.

Щоб потрапити на чемпіонат світу, потрібно зайняти перше або друге місце у відбірковій групі. У разі, якщо Україна займе друге місце, то їй належить зіграти стикові матчі за вихід на чемпіонат світу з іншою командою, яка теж займе друге місце в одній із груп відбору.

Після того, як Франція теж втратила очки в матчі з Боснією, ситуація в групі загострилася — як і раніше, відразу всі команди, які беруть участь у відборі, зберігають шанси на успіх.