Одноклубника Зинченко, обвиняемого в изнасиловании, не отпустили под залог

В "Манчестер Сити" вспыхнул грандиозный скандал с футболистом клуба.

Защитник "Манчестер Сити" Бенджамен Менди обвиняется во множественных случаях изнасилования, сообщает ESPN.

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Суд отказал выпустить футболиста под финансовый залог, поскольку футболист обвиняется сразу в четырех случаях изнасилований.

Новый суд состоится 10 сентября, до этого Менди будет находиться в изоляторе временного содержания. Сегодняшнее заседание прошло в закрытом режиме от прессы и журналистов.

По данным Mirror, французскому футболисту в тюрьме сообщили, что он будет находиться в камере для "уязвимых заключенных", в оригинале "vunerable prisoners", но Менди неправильно понял сокращение VP и решил, что будет отбывать заключение в VIP-камере.

Футболисту вменяются преступления в период с октября 2020 года по августа 2021 года. На время судебных разбирательств футболист был отстранен от занятий с командой.

Менди является конкурентом украинского защитника Александра Зинченко по позиции. Иногда на позиции левого защитника еще играет Жоао Канселу.

Таким образом, после происшествия с Менди украинец наверняка получит гораздо большее количество игрового времени на поле и сможет побороться за то, чтобы считаться полноценным основным игроком основного состава под руководством испанского тренера Пепа Гвардиолы.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии "Манчестер Сити" набрал 6 очков, добыв две победы и проиграв в дебютной встрече "Тоттенхэму" со счетом 0:1. Также "горожане" порадовали своих болельщиков трансфером лидера "Астон Виллы" Джека Грилиша, который обошелся им в сумму более 100 миллионов фунтов.

В следующем матче чемпионата "Манчестер Сити" встретится с "Лестером". Встреча состоится 11 сентября.