У "Манчестер Сіті" спалахнув грандіозний скандал із футболістом клубу.

Захисник "Манчестер Сіті" Бенджамен Менді звинувачується у численних випадках зґвалтування, повідомляє ESPN.

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Суд відмовив випустити футболіста під фінансову заставу, оскільки футболіст звинувачується відразу в чотирьох випадках зґвалтувань.

Новий суд відбудеться 10 вересня, до цього Менді буде знаходитися в ізоляторі тимчасового утримання. Сьогоднішнє засідання пройшло в закритому режимі від преси і журналістів.

За даними Mirror, французькому футболісту у в'язниці повідомили, що він перебуватиме в камері для "вразливих ув'язнених", в оригіналі "vunerable prisoners", але Менді неправильно зрозумів скорочення VP і вирішив, що буде відбувати ув'язнення у VIP-камері.

Футболістові інкримінують злочини в період із жовтня 2020 року по серпень 2021 року. На час судових розглядів футболіст був відсторонений від занять з командою.

Менді є конкурентом українського захисника Олександра Зінченка з позиції. Іноді на позиції лівого захисника ще грає Жоао Канселье.

Так, після події з Менді українець напевно отримає набагато більшу кількість ігрового часу на полі та зможе поборотися за те, щоб вважатися повноцінним гравцем основного складу під керівництвом іспанського тренера Пепа Гвардіоли.

У нинішньому сезоні чемпіонату Англії "Манчестер Сіті" набрав 6 очок, здобувши дві перемоги і програвши в дебютній зустрічі "Тоттенгему" з рахунком 0:1. Також "містяни" порадували своїх уболівальників трансфером лідера "Астон Вілли" Джека Гріліша, який коштував їм понад 100 мільйонів фунтів.

У наступному матчі чемпіонату "Манчестер Сіті" зустрінеться з "Лестером". Зустріч відбудеться 11 вересня.