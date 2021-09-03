Роналду вернул себе легендарный номер в "Манчестер Юнайтед"

Португальский нападающий будет играть под счастливым номером в Англии.

Стало известно, под каким номером в "Манчестер Юнайтед" будет играть легендарный нападающий Криштиану Роналду.

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Футболист выбрал себе 7-й номер, под которым прославился выступая за "Манчестер" в начале карьере.

Любопытно, что этот номер сейчас принадлежал уругвайскому нападающему Эдинсону Кавани, но он с удовольствием уступил его вернувшейся в Англию легенде. По слухам в прессе, "Манчестер Юнайтед" даже был готов продать Кавани в это трансферное окно, чтобы номер был свободен, но продажа нападающего сорвалась и он продолжит выступления в английском клубе.

В итоге Кавани взял себе 21-й номер, который освободился после продажи Даниеля Джеймса в "Лидс".

Английская лига запрещает многократную смену номеров и настаивает, чтобы футболисты не меняли номер по ходу сезона, но в случае с португальцем английская лига пошла навстречу.

Роналду в социальных сетях даже отдельно отблагодарил уругвайца за такой приятный для него жест. Роналду признался, что растроган тем, что Кавани согласился отдать ему свой номер и отметил, что мечтал снова выступить под 7-м номером в "Манчестер Юнайтед".

Почему номер 7 в "МЮ" легендарный?

Дело в том, что в "МЮ" этот номер по традиции отдается легендарным футболистам. До Роналду его носили Деннис Лоу, Дэвид Бекхэм, Эрик Кантона, Брайан Робсон и Джордж Бест.

По легенде, когда Роналду в молодом возрасте перешел в "МЮ", легендарный тренер сэр Алекс Фергюсон предложил португальцу взять именно 7-й номер, но молодой нападающий отказывался из-за огромной ответственности. В итоге Роналду согласился и этот номер помог ему стать легендой футбола.