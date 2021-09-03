Роналду повернув собі легендарний номер у "Манчестер Юнайтед"

Португальський нападник гратиме під щасливим номером в Англії.

Стало відомо, під яким номером у "Манчестер Юнайтед" гратиме легендарний нападник Кріштіану Роналду.

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Футболіст обрав собі 7-й номер, під яким прославився, виступаючи за "Манчестер" на початку кар'єри.

Цікаво, що цей номер зараз належав уругвайському нападнику Едінсону Кавані, але він із задоволенням поступився ним легенді, яка повернулася до Англії. З чуток у пресі, "Манчестер Юнайтед" навіть був готовий продати Кавані в це трансферне вікно, щоб номер був вільний, але продаж нападника зірвався, і він продовжить виступи в англійському клубі.

В результаті Кавані взяв собі 21-й номер, який звільнився після продажу Даніеля Джеймса в "Лідс".

Англійська ліга забороняє багаторазову зміну номерів і наполягає, щоб футболісти не змінювали номер по ходу сезону, але у випадку з португальцем англійська ліга пішла назустріч.

Роналду в соціальних мережах навіть окремо віддячив уругвайцю за такий приємний для нього жест. Роналду зізнався, що зворушений тим, що Кавані погодився віддати йому свій номер, і зазначив, що мріяв знову виступити під 7-м номером в "Манчестер Юнайтед".

Чому номер 7 в "МЮ" легендарний?

Справа в тому, що в "МЮ" цей номер за традицією віддається легендарним футболістам. До Роналду його носили Денніс Лоу, Девід Бекхем, Ерік Кантона, Браян Робсон і Джордж Бест.

За легендою, коли Роналду в молодому віці перейшов в "МЮ", легендарний тренер сер Алекс Фергюсон запропонував португальцю взяти саме 7-й номер, але молодий нападник відмовлявся через величезну відповідальність. В результаті Роналду погодився, і цей номер допоміг йому стати легендою футболу.