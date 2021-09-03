"Донбасс" сегодня стартует в хоккейной Лиге чемпионов

Чемпион Украины начнет свой европейский путь матчем с датским клубом.

Чемпион Украины в хоккее "Донбасс" сегодня, 3 сентября, проведет свой стартовый матч в групповом этапе хоккейной Лиги чемпионов.

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Донецкий клуб в первом туре группового этапа сыграет против датского "Рунгстеда". Матч состоится сегодня, в 19.30 в киевском "Дворце спорта".

Также в группе донецкого "Донбасса" играют "Клагенфурт" из Австрии и "Руан" из Франции.

С французами дончане сыграют уже 5 сентября в следующем туре Лиги чемпионов.

Отметим, что "Донбасс" сегодня сыграет первый официальный матч с апреля. Тогда в финальной серии "Донбасс" вернул себе чемпионство Украины в матче с киевским "Соколом".

"Донбасс" имел игровую практику, участвуя в предсезонных турнирах. Сначала дончане поучаствовали в Мемориале Павла Забойника в словацком Зволене и провели в Краматорске Открытый Кубок Донбасса.

Тренер дончан Павел Микульчик считает, что чемпион Украины хорошо готов к предстоящему турниру.

"Настроение боевое. Мы в прекрасном настроении после побед в двух предсезонных турнирах. Я доволен предсезонным сбором. Мы находимся в отличной форме после месячной подготовки", – сказал Микульчик официальному сайту "Донбасса".

Также тренер подчеркнул, что команде удалось освежить состав перед стартом нового сезона.

"Мы оставили костяк команды, освежили команду новыми игроками. Нам хватило времени, чтобы перестроиться. Были сложности, но эти нюансы мы уже решили", – добавил Микульчик.

Ранее "Донбасс" не встречался с "Рунгстедом", в 2016-м году украинцы играли лишь против датского "Оденсе". К сожалению, та встреча завершилась поражением 1:2.