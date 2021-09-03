"Донбас" сьогодні стартує в хокейній Лізі чемпіонів

Чемпіон України розпочне свій європейський шлях матчем із данським клубом.

Чемпіон України в хокеї "Донбас" сьогодні, 3 вересня, проведе свій стартовий матч у груповому етапі хокейної Ліги чемпіонів.

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Донецький клуб у першому турі групового етапу зіграє проти данського "Рунгстеда". Матч відбудеться сьогодні, о 19:30 у київському "Палаці спорту".

Також у групі донецького "Донбасу" грають "Клагенфурт" з Австрії та "Руан" із Франції.

З французами донеччани зіграють вже 5 вересня в наступному турі Ліги чемпіонів.

Відзначимо, що "Донбас" сьогодні зіграє перший офіційний матч із квітня. Тоді у фінальній серії "Донбас" повернув собі чемпіонство України в матчі з київським "Соколом".

"Донбас" мав ігрову практику, беручи участь у передсезонних турнірах. Спочатку донеччани взяли участь у Меморіалі Павла Забойніка в словацькому Зволені і провели в Краматорську Відкритий Кубок Донбасу.

Тренер донеччан Павло Мікульчик вважає, що чемпіон України добре готовий до майбутнього турніру.

"Настрій бойовий. Ми в прекрасному настрої після перемог у двох передсезонних турнірах. Я задоволений передсезонних збором. Ми перебуваємо у відмінній формі після місячної підготовки", — сказав Мікульчик офіційному сайту "Донбасу".

Також тренер підкреслив, що команді вдалося освіжити склад перед стартом нового сезону.

"Ми залишили кістяк команди, освіжили команду новими гравцями. Нам вистачило часу, щоб перебудуватися. Були складнощі, але ці нюанси ми вже вирішили", — додав Мікульчик.

Раніше "Донбас" не зустрічався з "Рунгстедом", у 2016-му році українці грали лише проти данського "Оденсе". На жаль, та зустріч завершилася поразкою 1:2.