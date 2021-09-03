Лидеры сборной Алжира перекрасили волосы перед игрой, потому что тренер не любит яркие прически (фото)

Футболистов заставили вернуть естественный цвет волос перед возвращением на Родину.

Алжирские футболисты, выступающие в чемпионате Англии, Рияд Марез и Саид Бенрама попали в неприятности перед возвращением в Алжир, сообщает Algerian Football.

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Лидеры сборной Алжира, выступающие за "Манчестер Сити" и "Вест Хэм" соответственно, были вынуждены сменить прически на более естественные перед прилетом в Алжир. Дело в том, что яркие прически не нравятся главному тренеру сборной Алжира Диамелю Бельянди.

Тренер считает, что футболисты – это пример для подражания, поэтому должны выглядеть опрятно и ухоженно, но не слишком вызывающе.

Оба футболиста перед сезоном в Англии покрасили свои волосы в белый цвет и стали блондинами, а теперь были вынуждены вновь перекраситься, чтобы не идти на конфликт с главным тренером команды.

Ранее главный тренер сборной Алжира уже практиковал подобный подход в общении с футболистами. В 2018 году Бельманди заставил состричь футболиста волосы из-за того, что он явился на тренировку блондином. На следующую тренировку футболист вышел уже с короткой стрижкой.

Однако такая работа одиозного тренера Бельманди приносит результат – в 2019 году сборная Алжира сумела выиграть Кубок Африки.

А сборная Алжира в квалификации на чемпионат мира в Катаре-2022 года разгромила Джибути со счетом 8:0. Занимательно, но один из голов забил Рияд Марез, который как раз-таки был вынужден сменить прическу накануне приезда в расположение сборной Алжира.

Сборная Алжира вместе со сборной Буркина-Фасо возглавили отборочную группу с тремя очками в активе в турнирной таблице.