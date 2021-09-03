Лідери збірної Алжиру перефарбували волосся перед грою, тому що тренер не любить яскраві зачіски (фото)

Футболістів змусили повернути природний колір волосся перед поверненням на Батьківщину.

Алжирські футболісти, які виступають в чемпіонаті Англії, Ріяд Махрез і Саїд Бенрама потрапили в неприємності перед поверненням в Алжир, повідомляє Algerian Football.

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Лідери збірної Алжиру, які виступають за "Манчестер Сіті" і "Вест Гем" відповідно, були змушені змінити зачіски на більш природні перед прильотом в Алжир. Справа в тому, що яскраві зачіски не подобаються головному тренеру збірної Алжиру Діамелю Бельянді.

Тренер вважає, що футболісти — це приклад для наслідування, тому повинні виглядати охайно та доглянуто, але не занадто зухвало.

Обидва футболісти перед сезоном в Англії пофарбували своє волосся в білий колір і стали блондинами, а тепер були змушені знову перефарбуватися, щоб не йти на конфлікт із головним тренером команди.

Раніше головний тренер збірної Алжиру вже практикував подібний підхід у спілкуванні з футболістами. У 2018 році Бельманді змусив футболіста підстригти волосся через те, що він з'явився на тренуванні блондином. На наступне тренування футболіст вийшов уже з короткою стрижкою.

Однак така робота одіозного тренера Бельманді приносить результат — у 2019 році збірна Алжиру зуміла виграти Кубок Африки.

А збірна Алжиру в кваліфікації на чемпіонат світу в Катарі-2022 року розгромила Джибуті з рахунком 8:0. Цікаво, але один із голів забив Ріяд Махрез, який якраз-таки був змушений змінити зачіску напередодні приїзду в розташування збірної Алжиру.

Збірна Алжиру разом зі збірною Буркіна-Фасо очолили відбіркову групу з трьома очками в активі в турнірній таблиці.